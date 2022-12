Met de hashtag geven Belgen massaal aan op sociale media dat ze zelf, in hun eigen of tweede woning, Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. Maar daar blijft de solidariteitsgolf niet bij. Via Airbnb boeken mensen uit de hele wereld ‘spookverblijven’ in door oorlogsgeweld getroffen Oekraïense steden. Niet om er effectief te logeren, wel om de eigenaars ervan financieel te steunen. In drie weken tijd werden bijna een half miljoen overnachtingen geboekt. Airbnb steunde dit initiatief ook structureel. Ze doen afstand van de boekingskosten voor Oekraïense verblijven en zetten ook een platform op voor verhuurders die gratis hun accommodatie ter beschikking stellen aan Oekraïense vluchtelingen.