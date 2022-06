Plage recyclage

Drie zomerse Belgische collecties uit gerecycleerde materialen.

Kort van stof

Een beachwear-collectie is wellicht niet het eerste wat in je opkomt wanneer je denkt aan een knitwearlabel. Het is in de eerste plaats omwille van persoonlijke motieven dat Ellen Kegels van LN Knits een zwemlijn uitbrengt. “Na twee bevallingen was mijn lichaam veranderd en wilde ik meer draagcomfort, zeker op het strand”, legt de ontwerpster uit. “Omdat ik geen kwalitatieve bikini’s en badpakken vond, begon ik zelf te experimenteren met nieuwe pasvormen en sportieve snits, geïnspireerd op de surfcultuur.” Voor de collectie besloot ze reststoffen te recycleren zodat de badkledij past binnen de zero waste-filosofie van haar label. De bikinitopjes bevatten ook geen pads of beugels, voor extra draagcomfort.

© JEF CLAES

Vanaf 79 euro voor een bovenstuk, lnknits.com

Van een goed jaar

Handtassenmerk Lies Mertens lanceert voor het eerst een ontwerp in vegan leer: een slingback-tas genaamd d.b. “Veel vegan leer bestaat volledig uit plastic”, zegt Mertens. “Dat wilde ik ten stelligste vermijden. Daarom heb ik gekozen voor het Italiaanse bedrijf VEGEA, dat kwaliteitsleer maakt van druivenafval uit de wijnproductie, zoals achtergebleven pitjes, velletjes en takjes.” De naam van de tas is een ode aan Daniel en Bianka Schmitt, Duitse wijnmakers die met veel passie biodynamische natuurwijn produceren. Ook het ontwerp heeft een link met wijn: “De afmetingen zijn gebaseerd op de vorm van een wijnfles. Ideaal om je fles veilig te vervoeren.”

© GF

380 euro, liesmertens.be

Stap in de juiste richting

In het verleden werkten Greet Goegebuer en Mark Vandevelde van het sneakerlabel Komrads al met gerecycleerd katoen en appelleer. Voor hun nieuwste collectie gingen ze opnieuw een uitdaging aan: sneakers van gerecycleerd oceaanplastic. “We werken hiervoor samen met Seaqual Initiative, een Spaanse organisatie waarbij 1200 vissers plastic uit de oceaan halen”, vertellen de ondernemers. Ze werkten meer dan een jaar aan de uitwerking van de OCNS-sneaker. “We wilden een mooie schoen creëren die op zijn beurt volledig recycleerbaar is.” Om hun boodschap te versterken, zit er in elke schoendoos een gerecycleerde vuilzak waarmee ze hun klanten willen aansporen om zelf in hun buurt afval te rapen. “We geloven in de kracht van merken die informeren en het bewustzijn groter maken.”

In voorverkoop tot eind juni voor 99 euro, komrads.world