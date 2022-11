Pittige szechuan-kaasfondue

Voor 6 personen

2 el maiszetmeel

300 g geraspte gruyère

300 g geraspte comté

2 teentjes knoflook, fijngehakt

300 ml pils

1 el citroensap

½ tl zout

½ tl gemalen witte peper

100 ml chiliolie (van het merk Lao Gan Ma)

Dille, peterselie en bieslook, grofgehakt

Gekneusde zwartepeperkorrels

VOOR ERBIJ

Ingelegde chilipepers

Brood, in blokjes

Rookworst

Charcuterie

Gekookte aardappels

Doe het maiszetmeel, de gruyère en comté in een kom en meng door elkaar. Zet apart.

Verhit de knoflook en pils in een pan op laag vuur en breng langzaam aan de kook. Voeg steeds een handvol van het kaasmengsel tegelijk toe aan de pruttelende pils en klop flink. Zorg dat elke handvol kaas volledig is gesmolten voordat je de volgende toevoegt.

Voeg het citroensap, het zout en de witte peper toe zodra alle kaas is toegevoegd en de fondue dik en glad is, en roer door. Als het mengsel is veranderd in een klodder gesmolten kaas met wat vocht, zet dan het vuur hoger en klop flink om er weer een homogeen kaasmengsel van te maken.

Schep het kaasmengsel in een fonduepan of gietijzeren koekenpan. Besprenkel royaal met de chiliolie, bestrooi met de verse kruiden en gekneusde zwartepeperkorrels. Als de fondue begint te stollen, zet de pan dan terug op het fornuis en warm op laag vuur op.

Serveer de fondue met ingelegde chilipepers, brood, rookworst, charcuterie en gekookte aardappels om erin te dopen.