Met het overlijden van Issey Miyake op 5 augustus verliest de modewereld een van haar meest invloedrijke ontwerpers. Fans roemen zijn innovaties op het vlak van materialen en vorm- en verftechnieken en zijn pioniersrol inzake customizing en inclusiviteit. Zo hield hij al in ’95 een defilé met modellen van 62 tot 92 jaar. Als lid van de Japanse avant-gardeschool in de jaren zeventig doorbrak hij de Franse dominantie in de modewereld. Daardoor gingen ook voor Belgische ontwerpers deuren open. Miyake werd 84.