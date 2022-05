Petite histoire

Een klein verhaal achter een groot ontwerp. Deze week: Round D. 154.5 van Gio Ponti voor Molteni&C.

Met een carrière die meer dan zes decennia omspant wordt Gio Ponti (1891-1979) de vader van het moderne Italiaanse design genoemd. Als ontwerper bedacht hij een scala aan objecten – van meubels tot keramiek en glaswerk. Als architect was hij verantwoordelijk voor tal van gebouwen en residenties. De Pirellitoren in Milaan en de kleurrijke Villa Planchart in het Venezolaanse Caracas, een icoon van mid-century modern architectuur inclusief wit-geel gestreept plafond, zijn veruit de bekendste.

Hij gaf ook les en klom regelmatig in de pen. Met Domus, het designmagazine dat hij in 1928 startte en dat vandaag nog steeds verschijnt, wekte hij nieuwsgierigheid naar het nieuwe designdenken, dat zich na de Tweede Wereldoorlog manifesteerde. Dat denken stond in het teken van innovatie, industrialisatie en la dolce vita. Het was de tijd waarin de minirokken van Mary Quant het straatbeeld overnamen, The Beatles meisjes deden flauwvallen en de mens klaar was om de ruimte te veroveren.

Round D. 154.5, die er met z’n afgeronde zitting en rugleuning futuristisch uitzag in 1954, maar Ponti naar eigen zeggen aan een stuk zeep deed denken, voldeed volledig aan de toenmalige ontwerpgedachte. Hij verbond beide stukken met twee bogen uit multiplex en ondersteunde het geheel met vier metalen poten. Hij gaf de fauteuil de koosnaam Otto Pezzi, wegens de acht stukken waaruit hij bestond. Die eenvoud illustreerde hij toen hij de stoel officieel lanceerde op de Triennale van Milaan in 1957. Hij showde de onderdelen van Round D. 154.5 als te monteren puzzelstukken.

Ponti was bijzonder gesteld op deze stoel en gebruikte hem dan ook regelmatig in zijn projecten. In 1960 stond de Alitalia-passagiersterminal in de luchthaven van Milaan er zelfs vol van. Maar het is vooral de beperkte oplage uit 1957 waarop verwoede verzamelaars vandaag jagen. Op de Phillips Design Auction in 2020 ging een prototype onder de hamer voor maar liefst 60.000 Britse pond.