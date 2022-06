Parijs in de zon

Parijs inspireert al sinds mensenheugenis artiesten en ontwerpers. Ook voor een gloednieuwe samenwerking met Codimat Collection haalde de Belgische decorateur Jean-Philippe Demeyer de mosterd in de Franse lichtstad. Het ontwerp doopte hij Lutetia, de Latijnse naam voor Parijs, waarbij hij met gouden zonnestralen knipoogt naar de decoratieve esthetiek van de Zonnekoning en diens Parijs. Het tapijt wordt met de hand gemaakt in Nieuw-Zeelandse wol en is verkrijgbaar in twee formaten. Je kunt de creatie alvast ontdekken in Codimats showrooms in Brussel en Knokke.

Prijs op aanvraag, codimatcollection.com