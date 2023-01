Hoe kun je als modelabel je steentje bijdragen in een sector die niet altijd even duurzaam te werk gaat? Voor haar label Furore besloot Elke Baert opnieuw aan de slag te gaan met reststoffen uit vorige collecties. Met de deadstockmaterialen creëerde de Belgische ontwerpster onder de noemer No time to waste verschillende kledingstukken die naar eigen zeggen een mooie aanvulling vormen op eerdere drops van het merk.

furore.fashion