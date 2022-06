Over de rand

Een belangrijk detail van een cocktail is de opgesmukte rand van het glas. Dat voegt meteen een feestelijk randje – sorry – toe, maar kan daarnaast vooral de smaakervaring en het mondgevoel een extra dimensie geven. Het prikkelen van mond en lippen door bijvoorbeeld zout of wat korrels suiker triggert de smaakpapillen extra zodat je zintuigen nog meer geprikkeld worden. Niks mis met die klassieke garnituren op ons glas, maar soms mag het net wat meer zijn.

1. Zout is prima als randje, maar soms wat heftig of net saai. Als basis is het evenwel ideaal. Zo kun je zout vermengen met togarashi, Japans zevenkruidenpoeder, bij een bloody mary. Ook Japanse ingrediënten zoals nori (gedroogd zeewier) of katsuboshi (vlokjes gedroogde bonito) zijn een prima toevoeging bij zout. Voor meer pit experimenteer je met chilipoeder of peper.

2. Suiker is die andere oude bekende die rond een glas wordt gekleefd. Om die zoetheid te doorbreken is het toevoegen van sumak, een paars poeder van de sumakplant met een scherpe smaak, een dankbaar ingrediënt. Maar ook gedroogde en gemalen partjes citroen of andere citrusvruchten zijn ideale toevoegingen.

3. Een nieuwe trend is de locatie van de rand. Die lijkt logisch en vast te liggen, maar je kunt ermee spelen. Zo kun je bijvoorbeeld maar de helft van een glasrand voorzien van een topping. Zo kan de drinker kiezen of hij/zij een slok neemt met of zonder extra punch. Een variatie op dat thema is de volledige zijkant van een glas beplakken met een mengsel. Dat is vooral visueel een spectaculaire bonus.

4. De dip, de lijm voor onze rand, is meestal gewoon citroen- of limoensap. Dat kun je vervangen door een ander fruitsap, een gelei of zelfs een hartige saus. Chamoy, een Mexicaanse saus met pruim, mango en chili, sojasaus of zelfs ketchup: het zijn allemaal opties.