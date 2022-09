Opgerold staat netjes

In Midden-Italië is het de gewoonte om voor porchetta het varken in z’n geheel uit te benen, vol te stoppen met kruiden en vakkundig op te rollen. Na het garen op een spies wordt het vlees in sneetjes gesneden en geserveerd tussen een broodje met enkel chili. Geen gemakkelijker manier om een heerlijk stuk vers buikspek te bereiden.

Porchetta met pistachenoten en rozemarijn

Voor 6 à 8 personen:

2 kg buikspek met zwoerd

4 el verse rozemarijn

4 el verse oregano

4 teentjes knoflook

2 chilipepers

8 el pistachenoten

1 el komijnzaadjes

1 el venkelzaad

1 el korianderzaadjes

5 el olijfolie

6 el grof zout

16-tal pistolets

Chilipasta naar keuze

Leg het buikspek met zwoerd naar boven en prik er met een metalen satéstokje gaatjes in. Wrijf en masseer het zwoerd in met vier eetlepels grof zout en laat enkele uren rusten in de koelkast. Je doet dit best de avond ervoor.

Verwarm de barbecue voor of verwarm de oven op 160°C. Rooster de komijn-, venkel- en korianderzaadjes in een pan zonder vetstof. Pluk de rozemarijn en oregano en hak fijn. Blend de zaadjes, kruiden, knoflook, chilipepers en pistachenoten samen met de olijfolie.

Haal het buikspek uit de koelkast en spoel het zout eraf. Dep droog en leg het vlees met het zwoerd onderaan. Maak inkepingen in het vlees en wrijf er de overige twee eetlepels grof zout in. Verdeel de kruidenmengeling over het vlees en rol op. Smeer de buitenkant van de porchetta in met het mengsel dat ontsnapt is tijdens het oprollen. Bind het vlees op met keukentouw.

Rooster het vlees in de barbecue of oven tot een kerntemperatuur van 70°C. Haal het vlees eruit en laat even rusten onder aluminiumfolie. Snijd in sneetjes en beleg de pistolets met vlees en chilipasta.

Tip: bestel je buikspek op voorhand bij de slager en vraag om het zwoerd eraan te laten voor die extra smaak.

© Diane Hendrikx

1 © Diane Hendrikx

2 © Diane Hendrikx