De lijstjesmanie slaat weer toe. Omdat het allesbehalve leuk of duurzaam is om cadeaus te krijgen die uiteindelijk toch ergens onder in een kast belanden, noteren we ter voorbereiding van de feestperiode vlijtig de cadeautips die ons blij zouden maken. Het Belgische onlineplatform lijstjestijd.be maakt het ook mogelijk om items toe te voegen van elke website, net als tips voor ervaringen, leuke spullen die je in een tweedehandswinkel zag of zelfs een goed doel. Zelf geen inspiratie? De website tipt ook leuke producten en ervaringen uit een selectie Belgische webshops.

