Welzijn op het werk is een thema dat vandaag in vrijwel elk bedrijf hoog op de agenda staat. Hoewel de burn-out een ziekte van deze eeuw lijkt te zijn, toont een nieuwe expo in het Gentse Industriemuseum aan dat het onderwerp al langer voor beroering zorgt. Curator Hilde Langeraert licht toe.

Vanwaar de keuze voor zulke actuele thema’s als welzijn op het werk en burn-out?

“Het is een onderwerp dat al langer op onze radar stond. In onze collectie en archieven hebben we bijzonder veel items die gelinkt zijn aan welzijn op het werk. Het lijkt op het eerste gezicht vooral een heel actueel thema, maar het speelde vroeger ook al. De geschiedenis lijkt zich soms te herhalen. De expo brengt heel wat interessante evoluties, breuklijnen en parallellen aan het licht. Wij wilden vanuit de inzichten uit het verleden naar het hedendaagse debat kijken.”

Leven we om te werken of werken we om te leven?

“Dat is de hamvraag. Hoe bekijken we werktijd versus vrije tijd? Bovendien is ook onze vrije tijd bijzonder druk geworden door alle activiteiten die we plannen, waardoor er weinig rust overblijft. Sinds de industriële revolutie geven we als samenleving aan tijd en arbeid een andere waarde. Ervoor leefden we meer op het ritme van de seizoenen en de natuur, tot we plots begonnen te rekenen met prikklokken en arbeidstijd zo productief mogelijk moest worden ingevuld. Dat spanningsveld wilden we onderzoeken: hoe kun je als maatschappij blijven draaien en tegelijkertijd meer aandacht hebben voor het welzijn van je werknemers? Die zijn namelijk ook goud waard.”

Wat is het belangrijkste dat je zelf hebt geleerd?

“Dat het thema bespreekbaar moet blijven. Voor veel leidinggevenden en teamleden blijft het moeilijk om de juiste woorden of methodes te vinden om erover te praten. Als een collega een been breekt, sturen we een kaartje of bloemen, maar hoe ga je om met een burn-out? En hoe voorkom je het? Een simpele goeiemorgen en deugddoende babbels tijdens de lunch of op de werkvloer maken veel verschil.”