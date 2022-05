Drie diverse uitstappen die je blik verruimen.

Van 25 mei tot 11 juni 1—Nieuwe normen

Wat is fictie en wat is realiteit? Met die centrale vraag pakt de Antwerpse art space The Constant Now uit in een nieuwe expo met queer en zwarte artiesten. Wanneer sociale normen worden uitgedaagd, creëer je dan ook automatisch nieuwe? Fotograaf Ugo Woatzi bevraagt in de reeks Chameleon bijvoorbeeld het begrip mannelijkheid en onderzoekt welke camouflagetechnieken de lgbtq+-community gebruikt wanneer ze onopgemerkt wil blijven. Kunstenaar Gilles Mayk Navangi put dan weer inspiratie uit zijn Afrikaanse roots en de bijbehorende tradities. In de groepstentoonstelling herinterpreteert hij de geschiedenis van de Afrikaanse beschavingen en de bijkomende stereotypen.

2. The Act of Breathing van Anthony Ngoya, 2022. © ELINE WILLAERT

theconstantnow.com

Nog tot 31 juli 2—Terug naar Congo

Voor het project Living Traces wordt er een jaar lang een culturele brug gebouwd tussen Brussel en de Congolese hoofdstad Kinshasa. De trekkende partner in ons land is het culturele centrum KANAL-Centre Pompidou, dat samen met Horst Arts & Music een expo op poten zet met verschillende kunstenaars van Congolese afkomst. Op de Vilvoordse Asiat-site en in de Brusselse Cinematek tonen artiesten hoe ademruimte een noodzakelijk element is in de strijd tegen sociale verstikking, en hoe heersende machtssystemen mens en natuur tot uitputting brengen. De diverse stemmen willen toeschouwers op een andere manier naar de wereld laten kijken. Le Mur des Silences van Pascale Marthine Tayou focust bijvoorbeeld op de tijd waarin België zich Congo toe-eigende, en hoe de details van deze donkere pagina in de geschiedenis nog bij te veel mensen onbekend zijn. horstartsandmusic.com

3. Mandisa Dumezweni door Hassan Hajjaj, 2011. © HASSAN HAJJAJ

Van 26 tot 29 mei 3—Dansen op het Afropolitan Festival

Het is een jubileumeditie voor het multidisciplinaire Afropolitan Festival. Al voor de vijfde keer strijken in de Brusselse Bozar ettelijke artiesten neer met Afrikaanse roots die hun creativiteit tentoonstellen aan de hand van concerten, films, debatten en workshops. Als vanouds is er ook een modieuze pop-upwinkel, waar ontwerpster Siré Kaba van Erratum Fashion verschillende Afro-Belgische modetalenten uitnodigt. Er staan vooral veel vrouwelijke namen op de kalender dit jaar, aangezien er onder het thema Woman Power aandacht wordt gevraagd voor meer vrijheid en een bredere actieradius voor vrouwen.

bozar.be