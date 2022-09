Onze man op de catwalk

Belgisch model van het moment: Ilias Loopmans, 20. Na zijn debuut voor Gucci, in april vorig jaar, werd hij in sneltempo een vaste waarde tijdens de mannenmodeweken. Hij werd ook gefotografeerd voor campagnes van Givenchy, Gucci en Rains.

Zijn hoogtepunten tot nu toe? “Givenchy en 1017 Alyx 9SM, want dat voelt als thuiskomen. Matthew (Williams, de ontwerper aan het hoofd van beide labels, red.) heeft echt een ‘feel’ met zijn team en ook met de modellen. Dries Van Noten staat even hoog in mijn aanzien.” Ilias houdt van filosofie en studeert geschiedenis, een perfecte match met zijn modellenwerk. “Je reist overal heen en er is meestal wel wat tijd om monumenten en musea te bezoeken.”.