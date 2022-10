We lanceren toeristen de ruimte in, lopen marathons op Antarctica en staan in de file op Mount Everest. Wat valt er op deze wereld nog te verkennen?

Het is de vraag die Lien De Ruyck zich stelt in haar pas verschenen reisboek Off-Grid Adventures. Daarin bundelt ze twintig uitzonderlijke reizen die ze de voorbije jaren maakte naar bijzondere plekken, zoals het koraaleiland Vamizi in Mozambique, maar ook naar Tsjernobyl, Zuid-Korea en Antarctica. En hoewel de foto’s en verhalen de moeite zijn, staat de mooiste passage voor mij in de inleiding van het boek. Daarin moedigt de auteur een nieuwe generatie avonturiers aan. Mensen die lef en vastberadenheid willen tonen, niet voor een fysieke of mentale expeditie, maar om de sociale en ecologische uitdagingen van nu te overwinnen. “De volgende golf ontdekkingsreizigers zou heel wat moois in deze wereld kunnen herontdekken, door het te beschermen, restaureren en helpen floreren”, schrijft ze. “Zo kunnen we samen iets doen wat niemand ons heeft voorgedaan. Een ontdekkingsreis richting de 22ste eeuw, die dienstbaar is en natuurversterkend, in plaats van bedwingend en overheersend.”

Ik vind het mooi om te zien hoe mensen zoals Lien De Ruyck niet verlamd raken door klimaat- of andere crisissen, maar net bewust onderzoeken wat ze kunnen doen voor de wereld. Zelf gaat Lien daar ver in. In november gaat ze met Sea Women Expeditions naar Tromsø voor een 100% vrouwelijke poolexpeditie waarop ze onderzoek zullen doen naar oceaanveranderingen, maar ook naar vrouwelijk leiderschap en hoe vrouwen elkaar kunnen vooruithelpen. Projecten als dit zijn geweldig voor de toekomst.