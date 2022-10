Omdat je niet altijd tijd hebt om winkels af te schuimen: Instagram- en onlineshops.

Viva las vintage

vivalasvintage.be

Het pand van Viva Las Vintage was oorspronkelijk te vinden tegenover de Dendermondse gevangenis. Door Elvis Presleys hits Jailhouse Rock en Viva Las Vegas eindigde Marc Van Pottelbergh bij deze naam. Hij speurt vooral naar meubelen en verlichting van midden vorige eeuw, zoals een ufo-vormige Rotaflex-lamp van John en Sylvia Reid uit de fifties en een twintig jaar oudere mushroom-lamp van Glashütte Limburg. Omdat een fysieke shop met vaste openingsuren hoge kosten met zich meebrengt waar de klant uiteindelijk voor moet opdraaien, besloot hij zijn loods enkel nog op afspraak te openen. Laat dat je niet tegenhouden, want daar zijn nog veel meer schatten te vinden dan op de website.

Orence © GF

Ottentik

@ottentik_gent

Zoals de naam doet vermoeden, draagt Ottentik authenticiteit hoog in het vaandel, en dat doen Otto en Dieter door hun aanbod bewust te beperken tot objecten waar ze zelf gek op zijn. Typisch voor hen zijn meubelen en objecten met een zekere soberheid qua vormgeving, in eenvoudige eerlijke materialen, van Belgische makelij en dan het liefst van eind de jaren twintig tot vijftig. Voor werk van Frida Burssens, Rietveld, Huib Hoste, Alvar Aalto, Tubax, Meurop, Aubry, de groep rond ‘Het Modern Sociaal Meubel’ en Kewlox ben je bij hen dus aan het goede adres.

ORENCE

@orence.store

De strak gecureerde Instagrampagina en webshop van Pieter Peulen is gevuld met al dan niet preloved woonobjecten. Geen meubilair dus, maar een eclectische mix van dienbladen, sculpturen, glaswerk en potten in alle mogelijke vormen en materialen. Zoek hier niet naar de grote namen, Peulen selecteert op basis van ‘eigenheid’. Hij laat zich daarbij leiden door zijn intuïtie en zwak voor modernisme, wat hem al een schare internationale fans opleverde.

RENÉE

@renee.antwerp

Het openen van de Instagrampagina van renee.antwerp (en weldra de gloednieuwe website) is elke donderdag om 20 uur vaste prik voor fans van charmante Franse vintage of Britse cottage-stijl. Dan komen alle nieuwe aanwinsten online. Gwen Buysschaert maakt er immers een sport van om elk platform af te speuren en markten met inboedels uit te kammen. Elk item moet een klant blij kunnen maken – dat is haar ultieme doel.

City Furniture

city-furniture.be

Lenz Vermeulen ademt mid-century en hedendaags design (periode 1950-80). Al sinds 1997 zet hij spullen online die uniek zijn qua vorm, design en vakmanschap. Zijn reputatie is internationaal bekend en ook zijn klantenbestand (verzamelaars, interieurdesigners, modehuizen…) oversteeg onze landsgrenzen. In zijn onlinegalerie brengt hij grote en minder befaamde ontwerpers samen met Belgische toppers (Alfred Hendrickx, Jos De Mey, Pieter De Bruyne, Emiel Veranneman).

MR FRISKO

mrfrisko.com

Voor authentiek Nederlands, Belgisch en Deens design uit de jaren 50, 60 en 70 is dit sinds 2013 een van de betere adressen. Vintagefanaten Vincent en Hanne verzamelen met de grootste toewijding de juiste meubelen, verlichting en accessoires. Ontwerpen van Pastoe, WeBe, Cadovius, Meurop en co vertoeven er bovendien in het aanlokkelijke gezelschap van kwalitatieve heruitgaven van Anvia, Galvanitas en de populaire Tomado-rekjes.

HOARDERLIFE

hoarderlife.be Justine en Theo vullen eigenhandig hun webshop en ‘Werkhuis’ met funky vintage en tweedehands – zowel bekend als anoniem design met focus op de Belgen, mid-century tot postmodern. Selectiecriteria: uitbundige vormen, kleur, een unieke look en verhaal. Met workshops, tutorials en ander inspiratiemateriaal bouwden ze intussen een stevige community op. Op 2 november komt hun boek Vintagejagers uit bij Uitgeverij Lannoo.

VINTAGE DESIGN POINT

vintage-design-point.be

David De Brauwer en Natascha Brees delen al meer dan twintig jaar hun ervaring en hun liefde voor vintage meubilair en andere verzamelobjecten. Sinds 2009 verspreiden ze die liefde via hun webshop. Grote crush zijn Belgische ontwerpen – van begin 20ste eeuw tot vandaag. Je vindt er natuurlijk nog andere blikvangers, van prima betaalbaar tot exclusief. En hebben ze niet precies dat wat je zoekt in hun stock, dan vinden ze het wel ergens anders voor jou.

Kooloomodern

Kooloomodern.com

@kooloomodern

Eén blik op de Instagramfeed en het is duidelijk: het aanbod hier is kleurrijk, vaak van plastic en opvallend. “Een klant wist ons te vertellen dat we heel bekend zijn in Zuid-Korea”, vertellen Geoffrey en Pacôme Kouloufi opgetogen. Al bekoort de flitsende esthetiek van Kooloomodern ook buiten onze grenzen, toch is het in het hart van Vorst dat je de ‘geheime showroom’ van het echtpaar vindt, die enkel op afspraak toegankelijk is. Elke maand delen zij ook hun nieuwe aanwinsten via een nieuwsbrief.

RELIVING

reliving.be Het Amsterdamse Reliving waaide intussen over naar België. Bij de online marktplaats kunnen handelaars en particulieren tweedehands en vintage interieurspullen aanbieden op een veilige manier. Zo wordt de verkoper pas betaald als het stuk goed is aangekomen. Niet tevreden? Geld terug! Het aanbod gaat alle kanten op: je vindt er een Van Teeffelen-tafel naast een Lodewijk XIV-stoel, vintage Ikea of oldskool Fisher-Price.

DRINK 18

drink18.be

Ook bij Drink 18 zijn ze verknocht aan de mid-century stijl, net omwille van het geweldige vakmanschap en de geschiedenis die elk stuk met zich meedraagt. Je vindt er dan ook heel wat nostalgische kwaliteitsmeubelen. Het is de juiste plek om een betaalbare Poul Cadovius-kast of Louis van Teeffelen-tafel op de kop te tikken, maar evengoed een knap stel anonieme vintage designstoelen dat nog generaties meekan.

La Kasbah

@la_kasbah_bxl

Anderhalf jaar geleden opende Betty La Kasbah. Haar voorliefde voor het mixen van kleuren spreekt uit haar selectie van tijdloze stukken met een poppy tintje. Ze is vooral fan van meubelen en objecten uit de jaren 60 tot 80. De verkoop verloopt volledig online. De showroom in Brussel kan wel worden bezocht op afspraak.

Design Addict

designaddict.com

designmarket.be

Deze internationale referentie voor online vintage zag het licht in Charleroi in 1998. Opgericht door Patrick Everaert, een kunstenaar met een passie voor design en architectuur, groeide het platform Design Addict uit tot zowel een plaats voor discussie als een showcase voor tientallen Europese retailers. Vandaag wordt het platform gerund door hetzelfde team dat de Brussels Design Market beheert. De site biedt high-end vintage aan, brengt je in contact met handelaars, vergemakkelijkt het transport en garandeert transacties.

DADDY DECO

daddydeco.com, @daddy_deco

Jef en Eva runnen deze web- en Instagramshop vanuit hun seventieswoning, waar je kunt gaan kijken hoe het begeerde stuk het doet in een echt interieur. Ze beperken zich niet tot een bepaalde stijl of periode, maar houden van Italiaans design uit de jaren 70, klassiek, tijdloos en een beetje extravagant, precies waar hun winkel voor staat. Door te kiezen voor een opvallende stof of bijzonder ontwerp vermijden ze dat design te ‘beige’ wordt.

Mr Frisko © GF

Hoarderlife © GF

Daddy Deco © GF