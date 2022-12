Omdat later nu begint

Kinderopvang mag dan in tegenstelling tot oorlogsgeweld, inflatie en energieschaarste geen wereldproblematiek zijn, het raakt wel aan de fundamenten van onze maatschappij. Hoe zorgen we het best voor de generatie van morgen, en dus voor de toekomst? De overvolle crèches met te weinig personeel en de akelige mistoestanden in verschillende kinderdagverblijven zijn alvast geen goed begin. Willen we onze kinderen zoveel mogelijk kansen geven en latere problemen beperken, dan moeten we als maatschappij veel beter voor hen zorgen.

Kinderpsychiater Binu Singh was het afgelopen jaar de nieuwe, frisse stem in deze discussie. Ze gebruikt wetenschappelijke argumenten in een debat dat doorgaans erg emotioneel wordt gevoerd. Onze redactie koos haar daarom als Mens van het Jaar. Uiteraard niet alleen omwille van haar stijl en aanpak, maar vooral vanwege haar boodschap. “Hoe beter we zorgen voor onze allerjongsten, hoe sterker ze nadien zijn.” En dus: hoe beter voor onze maatschappij op de lange termijn. Dat ze daarbij niet blijft hangen bij de theorie, maar die meteen vertaalt naar behapbaar advies voor ouders, grootouders én beleidsmakers helpt de zaak echt vooruit. Tegelijk geeft Binu Singh ook hoop: “We kunnen op elk moment in ons leven een ommezwaai maken en beslissen om het beter te doen, als ouder, maar ook als maatschappij.” Een mooie gedachte aan de vooravond van een nieuw jaar, dat altijd komt met goede voornemens.