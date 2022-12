You’re The One That I Want, Summer Nights, Physical: na het overlijden van Olivia Newton-John op 8 augustus is het Grease-icoon alomtegenwoordig op de radio. Na haar rol in de populairste muziekfilm aller tijden werd de Brits-Australische zangeres een baken van veerkracht voor mensen met kanker wereldwijd, en een onvermoeibare pleitbezorger van kankeronderzoek en de aanvaarding van medicinale marihuana. Australië geeft ‘Sandy’ een staatsbegrafenis in december.