Ode aan oma

Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Wat: Moussap

Specialiteit: infusies en sapjes

Waar: Brussel, sinds 2019

In 2018 verlaat de dertigjarige Moustapha Korma zijn geboorteland Senegal. Via de Middellandse Zee, Italië en Frankrijk belandt hij in Calais. Net als vele anderen wil hij naar Groot-Brittannië, maar hij komt terecht in het Brusselse Maximiliaanpark. Moustapha wijdt niet graag uit over de hindernissen die hij ondervond en kijkt liever vooruit. Hij bruist van de energie, vooral als hij praat over zijn project: “Ik wil mijn steentje bijdragen op het vlak van sociale integratie en culturele diversiteit.” Zijn doel wordt duidelijk wanneer hij besluit zijn nachten niet meer buiten door te brengen: “Ik wilde iets teruggeven aan de mensen die mij een slaapplaats hadden aangeboden, waarbij ik meteen dacht aan bissap, een drankje dat mijn grootmoeder vaak bereidde. Niemand leek dat hier te kennen. Toen ontdekte ik dat het in de Matongewijk werd verkocht, voor een overdreven prijs. En dat terwijl de hibiscusbloemen, waarvan de drank wordt gemaakt, voor mij wel betaalbaar waren. Dus besloot ik om zelf aftreksels te maken.” Met het recept van zijn grootmoeder in zijn achterhoofd palmt Moustapha de keuken van zijn gastheer in. Resultaat? Niemand blijft onverschillig voor de pittige frisheid en de smaak van rood fruit. De mond-tot-mondreclame doet haar werk en de bestellingen lopen binnen. “Zo is het begonnen. Eindelijk kon ik iets doen”, aldus de jonge ondernemer. Moustapha wil zijn project een steviger grond geven. Het nadeel is dat hij geen papieren heeft (ook nu nog niet). Hij begrijpt dat een wettelijke basis onontbeerlijk is en legt zijn project daarom voor aan StartLAB, een door de ULB gesteunde incubator voor start-ups. Zijn verhaal valt in de smaak en zijn project wordt geselecteerd. Deze boost stelt hem in staat om gestructureerder te werken, onder meer via het ontwerp van prachtige etiketten, als een eerbetoon aan zijn grootmoeder. Hij verfijnt zijn recept, dat vrij is van kunstmatige smaakstoffen, kleurstoffen en additieven én gecertificeerd biologisch is, en breidt zijn assortiment uit met de Métisse, een Afrikaans-Europese drank op basis van hibiscus, ananas en lokale appels, en de Jaja, gemaakt van zuiver gembersap, citroen en munt. Voor de productie sluit hij in 2021 een overeenkomst met de Exploitation de Vergers Hesbignons (EVH), opgericht door twee jonge landbouwers met een fruitpers in Fernelmont.

© TONY LE DUC