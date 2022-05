De Britse Jocasta Allwood kenden we als sommelier van Magma in Mechelen. Haar Nightshop vind je in de koffiebranderij van Mok in Brussel. Als wij aanschuiven, is het zwoel lenteweer en is de garagepoort opengerold voor een ultieme grootstedelijke vibe. Wie niet houdt van barkrukken is hier niet op z’n plaats, maar dat is dan ook het enige wat je tegen deze plek kunt hebben. Het volledig vrouwelijke team van chefs staat rustig te koken, de playlist zit goed en iedereen heeft er zin in. Op de kaart vind je wijnen per glas (één per soort: wit, rood, oranje of bubbels) en een paar straffe cocktails. Mijn gezelschap – in een vorig leven nog mixologe – bestelt een wodka-martini. Na een streng opgetrokken wenkbrauw volgt het oordeel: perfect. Zelf ontdek ik de spannende non-alcoholische opties op de kaart en drink eerst een mix van mandarijnsap met zwarte thee en saffraan (6,50 euro) en daarna een limonade met kalamansi (een overschotje van een Filipijnse gastchef die hier kookte: om de twee weken wordt de keuken overgenomen door een bevriende chef) en een geutje habanero-azijn: zinderende smaken.

De menukaart bestaat uit kleine bordjes om te delen, die op het ritme van de keuken komen. Een perfect format voor een wijnbar (als je meer keuze wilt van de wijnen per glas, kun je je laten begeleiden naar de wijnkoelkast om een wijn per fles te kiezen). Van kleine hapjes zoals delicate ansjovisfilets met frisse citroenolie en bittere citroenschil (8,50 euro) of brood met een verrassende boter met gemalen, gedroogde aardappelschil (wat een zoet-moutige verslavende smaak geeft, 4,50 euro) tot grotere porties zoals een uit de kluiten gewassen toast met kaas-biersaus (een Brits lievelingskostje dat rarebit heet, 11,50 euro). Wij werden van onze kruk geblazen door de frivole huisgemaakte netelpasta, gevuld met zelfgemaakte ricotta en een sausje van wei en boter. Ook het kaasgerecht, een prachtige compositie van Roccolo Valtaleggio-kaas met rode biet in ’t zuur en rode Thaise basilicum, is lekker en oogstrelend.

Nightshop is het soort nonchalante topplek waarvoor ik dacht een trein naar Londen of Parijs te moeten nemen: wat een luxe (en besparing) dat dit nu ook in eigen land bestaat.

* MATIG, ** CORRECT, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** AANRADER, DE OMWEG WAARD

Nightshop Waar Vlaamsesteenweg 167 1000 Brussel @ nightshop. brussels Type keuken Wijnbar met kleine gerechten waarvan je er zoveel eet als je appetijt dicteert. Sfeer en geluid Industriële, grootstedelijke, ontspannen sfeer met een uiterst vriendelijk team. Rekening 104 euro voor twee personen van aperitief tot dessert.