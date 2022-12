Nick Bril is Chef van het Jaar 2023

De culinaire gids Gault&Millau reikt voor de twintigste keer prijzen uit. Nick Bril (38), de uitbater en chef van The Jane, mag zich Chef van het Jaar 2023 noemen. “Als gepassioneerde entertainer neemt Nick Bril zijn gasten graag op sleeptouw in een aparte belevingswereld”, klinkt het bij de jury. “Dit is belevingsgastronomie van het allerhoogste niveau, en een eetervaring die we gerust tot de wereldtop mogen rekenen”, vult CEO Marc Declerck aan. Niet alleen Bril zelf klimt naar de top, ook The Jane krijgt een torenhoge score van 18,5/20. Enkel Hof van Cleve en L’Air du Temps doen het beter.