Waarom een tunnel genoemd naar Leopold II van naam moest veranderen, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Maar wie zou het worden? In maart 2021 kozen 30.000 Brusselaars voor zangeres en actrice Annie Cordy, die meer dan vijf miljoen platen verkocht en samen met Jean Gabin en Simone Signoret acteerde. Vanaf 22 mei kun je Tata Yoyo-neuriënd in de file staan.

© National