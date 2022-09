Net als Elvis

Waar haalt radiostem Sam De Bruyn zijn inspiratie? In een tuinkamer die hij liet inrichten door Audrey Joris en Augustin Bown. “Die mix pookt wat in de saaie alledaagsheid.”

“Op papier is het een doodeenvoudige veranda”, verwelkomt Sam De Bruyn me breed lachend in zijn werk- en woonruimte. “Maar om de een of andere reden houdt niemand meer van dat woord. Niet de bouwers, noch de eigenaars.” Begrijpelijk, want de minimalistische glazen doos die achter zijn woning schuilgaat, staat mijlenver van de vele bouwkundige verschrikkingen die dat woord oproept. Gezien het bos en de wilde tuin die de uitbouw omringt komen we snel uit op een compromis. “Een tuinkamer. Dat dekt toch beter de lading, niet?”

Zijn guitige stem en lach haal je je meteen voor de geest, ook al hoor je ze niet. Dat heeft Sam te danken aan zijn jarenlange carrière bij de radio. Eerst bij Studio Brussel, daarna bij Qmusic, waar hij in 2020 de deur achter zich dichttrok. Met Bijna Weekend! is hij sinds september opnieuw te horen op StuBru, enkel op vrijdagnamiddag, want vandaag is hij voornamelijk bezig met Skolto te runnen, een webshop met ecologische reisartikelen. Van kampeerbenodigdheden tot drinkflessen, alles wat hij aanbiedt heeft een duurzame insteek. “Als ik mensen uitnodig voor werkvergaderingen, brainstorms of productvoorstellingen, dan gebeurt dat hier. Maar het mocht allemaal niet te professioneel of museaal aanvoelen. Die feel met de natuur moest behouden blijven, maar dan met een woonkamervibe. Ik wou hier ook met vrienden kunnen hangen. Het mocht dus een specialleke worden.”

Gordijnen zouden zonde zijn in deze glazen tuinkamer. Om de akoestiek beheersbaar te houden koos AFC voor tapijt op het plafond, net zoals bij Elvis Presley. Het vormt een mosgroen dak boven een seventies Marenco-sofa van Arflex, een duoseat van Muller Van Severen en stoelen van &Tradition. © Jan Verlinde

Rust als antwoord

Hij is geboren en getogen in Brussel en verzeilde in Gent na zijn studie in Antwerpen. Maar de zoektocht naar een iets grotere woning met een tuintje die toch betaalbaar bleef, leidde Sam naar Berlare. In een wandelgebied op een boogscheut van het Donkmeer en de Kalkense Meersen. “We waren niet bewust op zoek naar een leven op den buiten, maar achteraf bekeken bleek het wel het antwoord te zijn op de vele vragen waar ik mee zat. Mijn probleem was: deze rust niet hebben.” Hij vond die rust rond een oud oerVlaams huis omringd door paardenweides en het platgetrapte zand van een manège. Helaas: dikke muren, kleine ramen, donkere materialen, veel hout. De idyllische natuur die ze ontdekt hadden op de heenrit vanuit Gent was binnen onbestaande. “We hadden snel door dat we die natuur naar binnen wilden trekken, maar voor een totaalrenovatie was er voorlopig geen budget. Dus besloten we ons eerst volledig op deze vleugel te richten vooraleer we de rest zouden aanpakken.” Het contrast tussen huis en tuinkamer kan inderdaad niet groter. De landelijke keuken verdwijnt dan ook snel achter lange gordijnen. Omdat er geen structurele werken noodzakelijk bleken – de tuinkamer kwam precies op de plaats van de voormalige stallen – volstond een verandabouwer om de klus snel en betaalbaar te klaren. “Gevonden op Batibouw’, tipt Sam.

Boven de eettafel van Armand & Francine, die ook dienstdoet als vergadertafel, hangen twee Flowerpot-lampen van &Tradition. Naast de open kast van Muller Van Severen hangt een werk van André van Schuylenbergh (rechts). Het werk links kocht Sam via Kunst In Huis. Het herinnert hem aan zijn vorige woning aan de Gentse Portus Ganda. © Jan Verlinde

Stoelendans

Op het zwevende plafond valt mijn oog meteen op het langharige mosgroene vast tapijt, van het soort dat je moet kammen om alle kleurschakeringen tot één geheel te herleiden. “In zo’n glazen bokaal zijn tapijten en gordijnen noodzakelijk om de akoestiek in toom te houden. Alleen heb ik er een hekel aan. AFC kwam op de proppen met het idee”, legt Sam uit. AFC staat voor Affordable Furniture Collection, een Belgisch initiatief dat het midden houdt tussen interieurarchitectuur en meubelzaak en het ook mogelijk maakt om je interieur te leasen. Het concept van Audrey Joris en Augustin Bown bezorgde hun deze zomer een plek op de gegeerde ’30 under 30’-lijst van Forbes, ze werden geselecteerd uit maar liefst 70.000 kandidaten. “Later leerde ik dat Elvis Presley een kamer had met een groen tapijt tegen het plafond. Cool, toch?”

Voor het bouwen van de tuinkamer werd geen beroep gedaan op een architect, maar op Pauwels, een Ninoofse verandabouwer, gevonden op Batibouw. © Jan Verlinde

Via een onlinequiz over zijn interieurstijl kwam Sam bij AFC terecht. Achteraf was het de bedoeling om de resultaten met het team in Brussel of Knokke te bespreken, om dan de uitkomst te realiseren met een veertigtal merken waarmee ze samenwerken. De verschillende fases van het inrichtingstraject worden glashelder uitgelegd op de website en ook over het prijskaartje blijven ze transparant. “Ik ben geïnteresseerd in design, maar vond het moeilijk om echt te kunnen scherpstellen. Wat ik nodig had, was iemand die een geheel kon maken van wat ik mooi vind, iemand die een visie heeft die ik zelf niet heb. En die me helpt dingen achterwege te laten. Ik zou deze ruimte anders hebben volgeramd met om het even wat,” lacht hij.

© Jan Verlinde

De voluptueuze seventies Marenco-sofa combineerde AFC met een duoseat van Muller Van Severen en twee &Tradition-zetels. Rondom de eet- of vergadertafel van Armand & Francine staat een allegaartje van stoelen waaronder een Bold Chair en een Capitol Complex Chair van Pierre Jeanneret. Op uitdrukkelijke vraag van Sam. “Het is heel geestig om te zien welke stoel mensen eruit pikken. Het is totaal onvoorspelbaar, en dat maakt het soms heel grappig. Die mix pookt wat in de saaie alledaagsheid. Ze zorgen voor gespreksstof, ze zetten dingen in gang. Of het nu met werk te maken heeft, of met vrienden. Hier ontstaat altijd van alles.”

