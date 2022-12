Negroni verkeerd

Negroni sbagliato (‘verkeerd’ in het Nederlands) is de negroni zoals we ’m kennen, maar dan met prosecco in plaats van met gin. De cocktail ontstond in de jaren 70 in de Milanese Bar Basso, vermoedelijk door een verstrooide barman, en wordt in oktober een hit nadat het drankje viraal is gegaan op TikTok. Zo maak je ’m zelf:

Negroni sbagliato

Voor 1 cocktail:

3 cl Campari of Aperol

3 cl rode vermout

3 cl prosecco

Schijfje sinaasappel

1. Doe de ingrediënten een voor een in een tumbler met ijs.

2. Dien op in het glas met een schijfje sinaasappel.