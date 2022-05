Navelstaren: de comeback van Y2K jeans

De esthetiek van de jaren 2000 domineert de denimtrends van het moment. Met glansrollen voor de navel en de bilspleet, piercing en tramp stamp inbegrepen.

Toen ik een tiener was, in de jaren tachtig, beleefde denim gloriejaren. De vers geherintroduceerde Levi’s 501 domineerde de popcultuur. De vunzige jeanslooks van de jaren zeventig werden zonder spijt uitgewuifd: vaarwel, met vlinders versierde olifantenpijpen van de hippies; adieu, hardrockersjasjes zonder mouwen, vol gestikt met de logo’s van Iron Maiden of Mötley Crüe; so long, 505’s, de uitverkoren spijkerbroek van Ramones en The Rolling Stones.

De eighties gingen back to the future via de fifties. River Phoenix in Stand by Me – jeans, wit T-shirt en Converse All Stars – was een soort reïncarnatie van James Dean in Rebel Without a Cause. Matt Dillon was de Marlon Brando van de MTV-generatie als Rusty James in Rumblefish: jeans, tanktop en bandana.

De 501 geldt sindsdien als de standaard wanneer het om jeans gaat, het veilige centrum dat soms roekeloos wordt verlaten, maar waar uiteindelijk altijd naar wordt teruggekeerd.

De schaar erin

De voorbije jaren was de modesector geobsedeerd door de esthetiek van de nineties. Nu is logischerwijze Y2K aan de beurt, de volgende halte op de tijdlijn van de textielgeschiedenis: bleekgewassen jeans met lage taille, een string eronder en eventueel een Polynesisch of Keltisch geïnspireerde tramp stamp op de rug, net boven de bilspleet. De pijpen zijn ‘flared’, lichtjes uitlopend. Een microshortje mag ook. Worden eveneens heropgevist van de jaren nul: zonnebrillen met fumé glazen en Swarovski-kristallen, fluwelen leggings in de stijl van Juicy Couture, cargopants, ‘undersized’ T-shirts, bobs à la Von Dutch, slangenprints, ongezonde kleurencombinaties. Met een navel- en/of neuspiercing om het plaatje af te maken. Precies zoals tijdens de hoogdagen van Aaliyah, Avril Lavigne, Christina Aguilera en Paris Hilton.

Skinny jeans, 240 euro, 7 For All Mankind. © GF

De meest gefotografeerde outfit van dit seizoen, uit de zomercollectie van Miu Miu, verwijst naar het schoolmeisjesuniform van Spears in de video voor Baby One More Time, uit 1998: een beige minirokje met daarboven een net onder de boezem afgeknipte kabeltrui en blauw hemd. De outfit, met hoog punkgehalte, is een hit op Instagram en TikTok, in de originele versie van Miu Miu, of in homemade hommages: een kopie is snel gemaakt; een schaar volstaat. Maar ook de traditionele media hebben de look opgepikt. Nicole Kidman droeg een versie in donker denim op de cover van Vanity Fair. En zelfs de musea zijn mee. Het door Miuccia Prada ontworpen ensemble is een van de blikvangers van de tentoonstelling Dress/Undress in het Hasseltse modemuseum.

Celine © GF

Jong in 2000

Y2K is de esthetiek van ontwerpers die rond de eeuwwisseling zijn opgegroeid. Bruno Sialelli, de artistiek directeur van Lanvin die vorig jaar Paris Hilton liet opdraven voor een reclamecampagne, is geboren in 1987, hij was 13 in 2000. Ludovic de Saint Sernin, fervent verdediger van de millenniumlook, was net iets jonger. Glenn Martens was een paar jaar ouder, maar nog altijd een tiener: zijn interpretatie van Diesel, misschien het belangrijkste jeansmerk van de eeuwwisseling, zit vol verwijzingen naar de stijl van toen, maar dan zo gedraaid en gekeerd dat generatie Z zich erin kan vinden. Dat geldt ook voor Blumarine, waar ontwerper Nicola Brognano, tien in 2000, erin slaagt Mariah Carey-achtige jeans met vlinders aan de kids te slijten.

Miu Miu © IMAXTREE

Juicy Couture koppelde zich aan Ganni om een jonger publiek te bereiken, Von Dutch aan Koché. Het blijft wachten op de comebacks van Energie en Miss Sixty. Meryll Rogge brengt een tijdloze versie.

Met mode is het zoals met popmuziek. Je blijft gehecht aan de muziek waar je groot mee bent geworden. Ik heb een zwak voor de overgepolijste klanken van de eighties, saxofoonsolo’s inbegrepen, zoals de generatie voor mij zal blijven zweren bij Bob Dylan en Neil Young. Voor mode geldt hetzelfde. Zo’n extreme ‘taille basse’ met zichtbare bilspleet lijkt mij toch vooral iets voor pakweg de vrouwen van Selling Sunset op Netflix. Wat mij betreft is Y2K, gereïncarneerd of niet, een stijl die vraagt om een revolutie, om iets anders, om het even wat, en liefst zo snel mogelijk. Maar wie teenager was circa 2000, heeft allicht zoete herinneringen aan jeans met trompetpijpen. Voor de jongens van toen zullen skinny jeans wel altijd blijven resoneren. En zo hoort het. Zelf heb ik gisteren nog maar eens een vintage 501 gekocht, in licht muntgroen.

Blumarine © National

Missoni © IMAXTREE

Diesel © National

Britney Spears rond de eeuwwisseling. © GETTY IMAGES