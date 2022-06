Naar buiten

De nieuwste trend in wellnesvakanties.

1—Wildzwemmen en workshops – Cornwall, Ibiza, Egypte

De Engelse Swim Sistas organiseren Wild Swimming- en Good Things-retreats in Cornwall, Ibiza en Egypte. Op het programma staan buitenactiviteiten zoals zwemmen, yoga, suppen, kajakken, boswandelingen of een bezoek aan een zweethut in de woestijn. Tijdens de Good Things-retreat volg je ook polaroid-workshops en leer je botanical dying of cyanotypie: hoe je met vondsten uit de natuur – takjes of bloemen – mooie prints kunt maken. De trend wordt weleens plant-tot-print genoemd.

© Bureau Bokeh, Merel Hurkmans

surfsistas.com,

Instagram @weareswimsistas

2—Schilderen en drijvende wellness – Gelderland

Røstig is een Nederlandse pop-upcamping aan het water, tussen bomen, waar je tot røst kunt komen. Je slaapt er in tipi’s met zachte bedden, nachtkastjes, elektriciteit en een schildersezel met verf en penselen. Buiten vind je loungestoelen, een vuurschaal en een eigen kano. Altijd inbegrepen in de prijs zijn workshops zelfontwikkeling, yoga, meditatie en toegang tot een drijvende wellness. Voor wie liever niet in een tipi slaapt, organiseert Røstig ook bosretreats op landgoed Verwolde, meer in het noorden van Nederland.

rstig.nl

3—Saunaplezier en BBQ op een vuurschaal – Beieren

Hofgut Hafnerleiten is een verzameling vakantiehuizen in de bossen van het Duitse Beieren, ver weg van prikkels, verplichtingen of drukke geluiden. Overnachten doe je in het boothuis, een lodge op palen, zwevende boomhut of villa op de heuvel. De meeste cabins hebben een eigen sauna en liggen verscholen in het groen. Hofgut organiseert culinaire retreats waarbij deelnemers leren grillen op een Weber of barbecueën op een vuurschaal.

hofgut.info