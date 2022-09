Natuurlijk is wat op je bord ligt het belangrijkst. Maar de restaurantervaring is nog leuker als het interieur je meevoert naar een wereld die je niet (meer) voor mogelijk hield.

Vlaanderen STABLE

Drie Eikenstraat 1, 2650 Edegem

stablerestaurant.be

Open van dinsdag tot zaterdag.

In de oude stallen van Hof ter Linden opende eind 2019 restaurant Stable. Een prestigeproject van onder anderen Njegoš Kaličanin van brasserie Pastis, die architect Dieter Vander Velpen onder de arm nam om de juiste look-and-feel voor het interieur te vinden. Het resultaat is een indrukwekkende ruimte met een heel aparte sfeer, akoestiek en verfijnde accenten waar je toch heel erg op je gemak bent. Is dat dan de enige troef? Nee hoor, in Stable kun je ook bijzonder verfijnd en verrassend tafelen: originele benaderingen van klassieke producten met een uitzonderlijk wijn- en drankenaanbod.

Vier gangen 85 euro, zes gangen 105 euro.

HERT

Turnovatoren 18, 2300 Turnhout

Hert.be

Zondag en maandag gesloten.

De skyline van Turnhout is niet per se spectaculair, waardoor de Turnovatoren meteen opvalt. Op de bovenste verdieping vind je restaurant Hert van chef Alex Verhoeven, die jaarlijks een nieuwe horecazaak lijkt te openen, de ene al succesvoller dan de andere. Met Hert scoort hij voorlopig de meeste punten: de uitstraling, huisstijl en sfeer doen je vergeten dat je in de Kempen vertoeft. Ook het niveau van de chef en zijn keukenteam doet dromen dat de Eiffeltoren of de Big Ben om de hoek staat. Bij de Michelingids deelden ze duidelijk die mening: ze beloonden chef en zaak met een eerste ster.

Lunch vanaf 87 euro, diner 123 euro p.p.

ATELIER GIST

Goeferdingeplein 21, 9500 Goeferdinge

ateliergist.be

Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.

Eten bij Atelier Gist is een beleving voor alle zintuigen. In de eerste plaats omdat de gerechten uit de keuken van Jason Spinoy je overdonderen, wat ook geldt voor de bijzondere dranken die partner Laurence Menten brouwt en serveert. Maar de locatie waar je als gast die ervaring opdoet is een belangrijke extra dimensie. Doorheen het jaar zit je binnen, in de prachtig verbouwde schuur met veel ramen, licht en de open keuken. Maar tijdens de zomerse maanden verhuist het hele restaurant naar buiten. Zelfde concept, zelfde keuken, maar in het groen onder een open tent is de beleving nog net iets unieker.

Zomerconcept 7 smaken 73 euro, 12 smaken 125 euro.

DE STADT VAN LUIJCK

Schepen Dejonghstraat 12/14, 3800 Sint-Truiden

destadtvanluijck.be

Maandag en dinsdag gesloten.

Niets mis met beton, neonverlichting of ruw houten bekleding maar soms is een klassiek, chic restaurant ook heel fijn. Sterker nog, velen zullen zo’n interieur nog altijd associëren met goed uit eten gaan. Het neoclassicistische stadspaleis uit de 19de eeuw dat onderdak biedt aan De stadt van Luijck is zo’n plek bij uitstek: glimmende kroonluchters, vergulde plafondlijsten en zicht op een schitterende tuin. Tot voor kort zwaaide chef Pajtim Bajrami hier de plak achter het fornuis, en zijn stempel en stijl zinderen nog na in het huidige team.

Menuformules 110 euro p.p., à la carte ook mogelijk.

CUCHARA

Lepelstraat 3, 3920 Lommel

cuchara.be

Zondag en maandag gesloten.

Met twee Michelinsterren rijdt Cuchara al een tijd mee in de kopgroep van de culinaire koers. Chef Jan Tournier kwam via het Antwerpse Hilton en Het Gebaar terug naar huis en timmerde langzaam maar zeker aan de weg naar succes in Lommel. Dat succes is een gevolg van de eigengereide keuzes die hij in en buiten de keuken maakte. Zo is de inrichting van de zaak ook eerder apart en bijzonder te noemen, zelfs zo bijzonder dat het vorig jaar volgens Gault Millau het mooist ingerichte restaurant van het land was. Een zwevende boomstam, zachte poefs en veel donkere tinten gaan hier perfect samen.

Lunch vanaf 135 euro, diner 225 euro p.p.

VA & VIENT

Handboogstraat 20

8500 Kortrijk

vaetvient.be

Zondag en maandag gesloten.

Als je een cv hebt als Matthias Speybrouck, is het logisch dat mensen hoge verwachtingen hebben bij je eigen zaak. Passages bij Sergio Herman en Kobe Desramaults zijn niet niks. Va & Vient is een vaste waarde in Kortrijk en kan rekenen op een trouw cliënteel. Die komen voor de ruwe doch verfijnde stijl van de keuken, maar ook voor het prachtige kader. In de zomermaanden dingen ze ook mee naar de titel van mooiste terras van het land. Aan de rand van de Leie, met het restaurant en de Broeltorens op de achtergrond, is het bijzonder prettig tafelen.

Menu tussen 40 euro en 80 euro p.p.

COLETTE-DE VIJVERS

Judocus Pauwelslaan, 3271 Averbode

restaurantcolette.be

Dinsdag, woensdag, zaterdagmiddag en alle feestdagen gesloten.

Thijs Vervloet en zijn team koken al jaren op erg hoog niveau en dat vertaalt zich in de twee sterren die het restaurant en het team trots dragen. Uiteraard reserveer je in de eerste plaats om dat culinaire verhaal te kunnen ervaren. Maar daarnaast is Colette ook nog eens gelegen in een prachtig stuk Vlaamse natuur. Domein De Vijvers kan uitpakken met bijna negentig hectare behoorlijk ongerepte natuur met bossen en waterpartijen en heel erg veel groen. Als je aandacht toch even van bord en tafel glijdt, kun je je zonder schaamte vergapen aan wat er zich buiten afspeelt.

Lunch vanaf 62 euro, diner vanaf 135 euro.

Brussels Gewest ENEKO BASQUE

Wolvengracht 47,

1000 Brussel

enekoatxabrussels.com

Zondag en maandag gesloten.

De talentvolle chef Eneko Atxa kookt in het monumentale atrium van een groot hotel. Het is niet meteen een concept waar we wildenthousiast over zijn. En toch, de intimiteit wordt gegarandeerd door grote schotelvormige armaturen, die het duizelingwekkende perspectief verzachten en de geluiden dempen. Het classy decor wordt nog geaccentueerd door modieuze foto’s met achtergrondverlichting in combinatie met een discrete tafelopstelling Het menu biedt de keuze uit kleine en grote gerechten, waarbij de link wordt gelegd tussen comfortfood en hoogwaardige producten: groentetartaar, Baskische brioches gevuld met een emulsie van ansjovis en gerookte paling, kristalbrood geserveerd met Joselito-ham en Idiazabal-kaas, of zelfs txistorra-varkensworst. De uitstekende Iberische wijnen maken het plaatje compleet.

Gerechten van 7 tot 27 euro.

CHÂTEAU MODERNE

Kunstberg,

1000 Brussel

Facebook Château Moderne

Alle dagen open.

Het nieuwste project van Frédéric Nicolay is verbluffend. Met zijn architecturale referenties (Wabbes, Gervers) en zijn vierhonderd zitplaatsen (binnen en buiten) roept Château Moderne zowaar het beroemde Château Marmont in L.A. op. Het pand, dat onder handen werd genomen door architect Kersten Geers, is zonder meer indrukwekkend: een uitgerekte vierhoek, een immens zonneterras, een bijna dertig meter lange luifel, banken van ruwe balken tot en met bomen en verfrissende vernevelaars. Binnen krijg je meteen een luxueus gevoel. Vijf opeenvolgende kruisgewelven, bedekt met bladgoud, overspannen de lange toog met drie sets tapkranen en een state-of-the-art sodapistool dat ons deed denken aan Tom Cruise in Cocktail. Wat de keuken biedt – een keuze uit toast met avocado, salades, bowls en burgers – is eerder bescheiden.

Château Moderne © GF

Gerechten van 7 tot 14 euro.

WOKR17

Herdersstraat 17, 1050 Brussel

wokr.eu

Maandag, dinsdag, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag en zondagavond gesloten.

WOKR17 is zowel een coworkingspace als een cocktailbar en restaurant. Zodra je hier binnenstapt, valt je blik op de prachtige bar met de glazen rekken, de vergulde toonbank en de kleurrijke fresco’s op het plafond. Het interieur onderscheidt zich door een vrij afgelikte maar originele stijl. Boven een prachtige tafel van groen marmer hangt een lichtarmatuur in de vorm van een wolk. Aan het fornuis in het restaurant treffen we Sol en Mat, twee jonge koks die een Belgisch-Ecuadoriaans stel vormen. Vertrouwend op hun ongedwongen technisch meesterschap pakt het duo uit met wereldgerechten, van Latijns-Amerika tot Korea. Enkele voorbeelden: bao met zwarte bonen, buikspek met zoetzure saus of mergpijp met chutney van aardbei en rabarber.

Gerechten om te delen van 6 euro tot 18,50 euro.

WINERY BOITSFORT

Drie Lindenstraat 1, 1170 Brussel

winery.be

Zondagavond en maandag gesloten.

Winery Boitsfort bewijst dat een interieur niet spectaculair hoeft te zijn om op te vallen. Deze cave à manger op een pleintje ademt een heerlijk dorpse sfeer. Dit is een ware oase van rust, waar het volop genieten is van de verfijnde keuken van de uit Concarneau afkomstige Benoît Bodivit. De talentvolle chef passeerde via enkele traditionele Franse restaurants en onconventionele Australische eethuizen. Hij jongleert naar hartenlust met techniek en creativiteit, met de focus op groenten, zonder daarom voluit vegetarisch te gaan. Wij genoten van de voortreffelijke aubergine met Chaource-kaas, gekaramelliseerde amandelen en frambozenazijn. Een ruime waaier van vleeswaren en ook tapas.

Winery Boitsfort © GF/ WESHARE AGENCENCY

Gerechten van 10 tot 22 euro.

Wallonië L’ATELIER DE BOSSIME

Rue Bossimé 2b, 5101 Namen

atelier-de-bossime.be

Zondag en maandag gesloten.

Wie bij deze oude, een beetje verscholen familieboerderij arriveert, wordt verrast door het lichte en gezellige interieur met de mooie mix van natuursteen, leer, metaal en hout. De grote erkers bieden een rustgevend uitzicht op de omringende natuur en uit de open keuken komen ons allerlei beloftevolle geuren tegemoet. Het aanbod bestaat uit een menu dat is verdeeld in drie tot zes gangen, die hier ‘momenten’ worden genoemd. Alles is direct geïnspireerd op de seizoenen en op wat de tuin op dat moment te bieden heeft. We genoten van het ‘vleesmoment’ met op lage temperatuur gegaard lamsvlees, wortelen op twee wijzen en dauphine-aardappelen met Parmezaanse kaas. Gewoon genieten en aan niets meer denken.

Menu’s van 42 tot 85 euro.

LA GRAPPE D’OR

Route de Luxembourg 317, 6700 Aarlen

lagrappedor.com

Maandagmiddag, zaterdag en zondag gesloten.

Door Torgny te verruilen voor Aarlen treden Clément Petitjean en Monia Aouni nu volop in het voetlicht. Het talentvolle team vestigde zich in een imposante villa, onderverdeeld in twee ruimten, een voor het warming-upaperitief en een voor het restaurantdeel zelf. De tweedeling brengt alvast dynamiek in deze gastronomische ervaring. Het interieur bekoort door zijn pasteltinten en zijn uitzicht op een landschap waarvan de poëzie nog versterkt wordt door het tulen gordijn, maar ook door de artisanale meubelen, de gedempte sfeer en het rasterwerk dat mooie schaduwen werpt op de muren. De chef verrast met delicieuze groentegerechten, maar ook de kalfstartaar met Oost-Indische kerskappertjes, tongschar met groene saus en gekonfijte lamsschouder met kimchi zijn overheerlijk. Net als de buitengewone kazen en de mooie bierakkoorden.

Menu’s van 58, 85, 105 en 125 euro.