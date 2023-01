Mooi nieuw jaar

2. Droomdebuut

Ludovic de Saint Sernin is de nieuwe artistiek directeur van Ann Demeulemeester. Dat kondigde het merk aan met een reeks foto’s van de ontwerper, gekleed in stukken uit het archief van Demeulemeester. De Saint Sernin is geboren in België, maar groeide op in Parijs, waar hij studeerde aan de École Supérieure des Arts Appliqués Duperré. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen merk met sensuele, genderfluïde creaties en mag hij sterren als Dua Lipa en Hailey Bieber tot zijn fans rekenen. Het is uitkijken naar zijn eerste show tijdens de Parijse modeweek in maart 2023.