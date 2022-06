Een van de eerste kennismakingen met gastronomie beleefde ik ooit op het Antwerpse Zuid. De Wok en ’t Tafeldier was een, geen verrassing, wokrestaurant dat verschillende Aziatische keukens samenbracht in een à-volontéconcept. De overvloed aan nieuwe smaken liet een diepe indruk na. Meer dan twintig jaar later is de buurt onherkenbaar veranderd en het Tafeldier al lang begraven. De locatie is evenwel nog steeds in handen van de toenmalige uitbaters Kasper Stuart en Danyelle Van Thoor en onderging al tal van transformaties. De huidige bar-bistro Monroe wil zowel de terrasganger als de uitgebreide eter aantrekken.

Dat lijkt vroeg op deze zomeravond ook aardig te lukken. Op het terras wordt lustig gedronken en geknabbeld terwijl binnen de eerste uitgedoste gasten klaar zijn voor het diner. Uitgedost past bij het interieur: messing, leer, pauwenveren en een gigantische luchter. Dat we ons desondanks meteen thuis voelen aan onze tafel, gewoon in jeans, is geheel de verdienste van het jonge en gedienstige team op de vloer. Bij onze keuze sturen ze zelfs goed aan. De aanbevolen aperitieven, een cocktail met cachaça en een huisgemaakte limonade, zijn evenwel niet heel bijzonder. Bij de voorgerechten is er verdeeldheid aan tafel. De gerookte paling met sot-l’y-laisse van kip, appel en gember, is verrassend verfijnd en gebalanceerd, de burrata met munt en peulgroenten wordt lauwer onthaald: hier ontbreekt kruiding en aciditeit. Die tendens wordt jammer genoeg voortgezet. De kinderportie goujonnettes met frisse sla, tartaar en frietjes is correct en lekker, maar de bearnaise bij de filet pur kan punch gebruiken en de traag gegaarde varkensnek mist saus en vermoedelijk zelfs enkele ingrediënten.

© GF

De zaak loopt aardig vol en dat heeft invloed op de bediening en sfeer. De desserts laten op zich wachten en volgen de ingeslagen weg. Rabarber met shortbread en ijs van karnemelk proeft vreemd, terwijl de shortcake met room en aardbei dan weer wel verrast in eenvoud en smaak.

Deze plek wordt een zomerhit. Daar zullen de locatie, de inrichting en de bediening zeker voor zorgen. Als de keuken ook nog zijn draai en richting kan vinden, kunnen Stuart en Van Thoor alweer een succesvol concept op hun lijst afvinken.

* MATIG, ** CORRECT, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** AANRADER, DE OMWEG WAARD