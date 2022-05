Modieuze metropool

Drie redenen om een weekendje naar Antwerpen af te zakken.

4 EN 5 JUNI 1—Opendeurdagen

Na de afgelopen Designer Sales maakt Antwerpen in het pinksterweekend opnieuw haar reputatie van shoppingwalhalla waar. Tijdens de Antwerp Shopping Days ontdek je de leukste mode-, design- en beautyadressen die de koekenstad te bieden heeft. Met de shoppingpas die je deze week in dit magazine vindt, krijg je bovendien in heel wat zaken een extra korting of attentie. Onze favoriete adressen ontdek je alvast op onze website.

3 EN 4 JUNI 2—Laatste lichting

Na twee digitale edities kan het eindejaarsdefilé van de Antwerpse Modeacademie weer fysiek doorgaan. Op 3 en 4 juni tonen de studenten live hun ontwerpen op de catwalk in de Waagnatie. Hoogtepunt is de finale met de collecties van twaalf masterstudenten uit acht verschillende landen. SHOW2022 wordt een speciale editie, want het is de laatste met Walter Van Beirendonck als hoofd van de afdeling. Na 37 jaar gaat hij in juni met pensioen. Volgende week lees je daar in Knack Weekend overigens alles over.

Nog tot 9 juli 3—Meer dan haar

De kapsels van zwarte vrouwen zijn vaak een kunstwerk op zich, maar er schuilt ook een hele sociale geschiedenis achter. Zo waren cornrows in tijden van slavernij een manier om ontsnappingsroutes in je haar af te beelden en werd de afro in de jaren zestig een symbool voor empowerment en activisme. Fotografen Sandro Miller en J.D. ‘Okhai Ojeikere portretteerden verschillende Afro-Amerikaanse en Nigeriaanse vrouwen om het identitaire belang van hun haar te tonen. Kijken mag, aankomen niet.

SHOW2022 © RONALD STOOPS