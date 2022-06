Mochi ijsballetjes

De Japanse hit voor deze zomer: een dessert dat het midden houdt tussen ijspralines en oliebollen. Mochi, deegballetjes gemaakt van kleefrijstmeel, hebben we gevuld met ijs.

Voor 6 à 8 stuks:

6 à 8 bollen matcha-ijs

100 g kleefrijstmeel (verkrijgbaar bij de Aziatische winkels)

200 ml water

70 g kristalsuiker

1 kl geroosterde zwarte sesamzaadjes

1 kl matchathee

4 el maizena

1. Schep 6 à 8 bolletjes matcha-ijs en leg ze op plasticfolie in een eierdoos. Zet de bolletjes ijs in de diepvries.

2. Meng kleefrijstmeel, water en kristalsuiker in een mengkom, dek af met plasticfolie of een velletje bakpapier en verwarm 1 minuut in de microgolf.

3. Haal uit de microgolf en roer alles goed door. Herhaal dit driemaal. Je kunt ook het deeg 15 minuten afgedekt stomen in een stoomoven.

4. Roer er vervolgens de sesamzaadjes en matchathee onder. Laat volledig afkoelen.

5. Doe maizena op het werkvlak en rol het deeg uit tot ongeveer 3 millimeter. Bestrooi geregeld met maizena, want het deeg is heel kleverig.

6. Steek ronde vormen uit het deeg met een kommetje met 8 à 10 centimeter diameter.

7. Borstel de maizena van de rondjes af en leg een bolletje ijs in het midden.

8. Vouw het deeg rond het ijs en wikkel in plasticfolie. Draai strak aan en bewaar de mochi balls in de diepvries.

Tip: de mochi-deegballetjes kun je vullen met alle smaken ijs. Het deeg kun je eventueel kleuren met kleurstof of poeder van gevriesdroogd fruit.

