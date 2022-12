Zangeres Selah Sue doet het om haar antidepressiva af te bouwen, anderen om mentaal sterker te staan, hun focus terug te vinden of zich fysiek beter te voelen. Microdoseren, het gebruik van erg kleine hoeveelheden hallucinogene drugs volgens een vooraf bepaald schema, zit in de lift. Meer nog, het treedt buiten de marginaliteit en taboesfeer. Adepten zijn geen duistere of zweverige types, maar ondernemers, leerkrachten, jonge ouders of vrouwen in de menopauze. Volgens een studie van Aydoo en iVox staat 33 procent van de 2000 Belgen die ze ondervroegen open voor begeleide microdosing. De Gentse start-up biedt starterspakketten microdosing met psilocybine aan inclusief persoonlijke coachingsessies. Vanuit Nederland weliswaar, want in ons land is de verkoop van psychedelica tot op heden illegaal. Of het allemaal ook echt werkt, moet vooralsnog wetenschappelijk bewezen worden.