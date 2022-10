Met vuur spelen

Zijn concept Dinner On The Lake was dit jaar al aan een zevende editie toe, dus besloot Jeremy Buyle zijn pijlen te richten op een nieuw project. Dit najaar start hij met het culinaire event Mohícan in Deinze, waarbij je kunt proeven van allerhande lekkers dat op een open vuur wordt bereid. Gasten zien de chefs live koken op verschillende types kolen en vuren. “Het concept is bedoeld om mensen een avontuurlijke avond te laten beleven”, zegt Buyle. Het dineren zelf doe je immers in een Mongoolse joert in het groen.

Reserveren kan van 14 oktober tot 15 februari 2023 voor 99 euro per persoon, mohican.be