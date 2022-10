Met liefde hersteld

Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

Waar krijgen je spullen een tweede leven?

1—Repair Café

Op verschillende plekken in Vlaanderen vinden regelmatig zogenaamde Repair Cafés plaats waar je hulp kunt vragen bij het herstellen van een meubel of apparaat. Op deze website vind je een handig overzicht van alle initiatieven in jouw buurt.

repaircafe.org

2—Bea Joppen

Een designstuk koop je niet zomaar opnieuw, zelfs niet wanneer het scheurt of er een ander probleem is. Familiezaak Bea Joppen specialiseert zich in het (her)stofferen van meubelen. Onder andere vintageshop Paulette in ’t Stad is er vaste klant.

beajoppen.be

3—Kaderke

Hoewel de kernactiviteit van Kaderke – je raadt het al – het maken van kaders is (waarbij ze al leverden aan musea als het MAS en het KMSKA), kun je bij hen ook aankloppen voor het restaureren van schilderijen en antieke lijsten in hun atelier in Heist-op-den-Berg.

kaderke.be