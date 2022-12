Me Marilyn

“Happy Birthday, Mister President”, croonde Marilyn Monroe in mei 1962, in een strakke, doorschijnende en met duizenden kristallen besprenkelde jurk van Jean Louis en Bob Mackie, waar ze letterlijk ingenaaid was. Dat wil ik aan voor het jaarlijkse Met Ball, dacht Kim Kardashian, en dus overtuigde ze het Ripley’s Believe it or Not Museum, dat er met 4,8 miljoen het hoogste bedrag ooit voor een jurk voor betaalde, om ze uit te lenen. Een crashdieet van een maand om er perfect in te passen en een 14 uur durende kappersbeurt om haar donkere haar te blonderen later, waren de reacties op haar stunt niet onverdeeld positief. Foute boodschap, fluisterden critici. Historische kleding wordt best niet meer gedragen, zuchtten museumcuratoren en ook Bob Mackie himself vond dat de stunt onrecht deed aan de godin Marilyn. “De jurk werd voor haar ontworpen en niemand anders zou ze mogen dragen.” Kardashian droeg de jurk uiteindelijk maar een drietal minuten, om de trappen van het Met Museum op te wandelen, de rest van de avond droeg ze een replica.