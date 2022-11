Als we aan een feestelijke look denken, kiezen we graag voor iets dat subtiel glinstert. Misschien als tegenwicht voor de winterse duisternis? De maan en de sterren dienen dit eindejaar dan ook als inspiratiebron voor verschillende limited edition beautycollecties. Dat zien we bij Dior, Chanel en Guerlain. Een minder filosofische reden is dat de merken natuurlijk graag ook generatie Z willen behagen, die dol is op esoterie en astrologie.

Nagellak Top Coat Cosmic 309, Dior, 30,50 euro. © packshots: GF

Maxi poederhighlighter Eclat Lunaire Cuivre Doré uit de collectie Demander la Lune, Chanel, 75 euro. © packshots: GF