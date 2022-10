Man zkt tas

“Ik ben al een tijdje op zoek naar een leuke tas, maar ik vind het moeilijk een geschikt model te vinden.” Het is de verzuchting van collega Jorik. Jorik wenst geen rugzak, heuptasje of totebag. Nee, hij wil een echte handtas. Bij een jong, modeminnend en grootstedelijk publiek zie je ze de laatste jaren steeds vaker opduiken, maar de doorsneeman heeft nog wat koudwatervrees. Een handtas oogt zo vrouwelijk, meneer. Dat is ook waarom Jorik nog niet overstag is gegaan. Al zal daar na zijn pleidooi voor de mannentas op pagina 30 snel verandering in komen.

Een man met een tasje is nochtans niet altijd een moeilijke combinatie geweest. Uit mijn jeugdjaren herinner ik me de leren pochette. Piekfijn uitgedoste heren hadden het steevast bij zich wanneer ze de deur uitgingen. Het was een stijlvol statussymbool. Het kleinood verdween uit het straatbeeld toen mannen zich een meer casual look gingen aanmeten. Het tasje liet zich niet zo goed combineren met de witte gympen onder het pak, en al helemaal niet met een jeans. De pochette werd vervangen door een rugzak, een heuptasje of, in de meeste gevallen, door helemaal niets. Met uitpuilende broek- of vestzakken tot gevolg. Weinig flatterend, en alleen al daarom omarm ik deze comeback. Dat er vandaag zo veel keuze is, en een zorgvuldig uitgekozen mannentas meteen het stijlgevoel van de drager kan accentueren, is mooi meegenomen.