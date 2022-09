Man in ’t nieuw

Drie nieuwe labels voor heren.

1—la collection

Het was tijdens een frisse herfstavond in Parijs dat Artur Tadevosian een jas leende van Florence Cools en opmerkte dat de mantel van zijn vrouw ook zijn silhouet omarmde. Vijf jaar na de opstart van hun Belgische label La Collection pakken ze daarom nu uit met een eerste herenlijn die bestaat uit enkele minimalistische sleutelstukken die geïnspireerd zijn op de regels van mannelijk maatwerk. De collectie, met onder meer een blazer, jas en broek, kan evenwel perfect gedeeld worden tussen partners. “Eigenlijk noemen we de collectie liever uniseks omdat we ervan overtuigd zijn dat veel vrouwen de kledingstukken van hun man zullen lenen”, zegt Tadevosian. “Het is een feit dat ze er ook bij vrouwen elegant en tijdloos uitzien.” Nooit meer ruzie over wie meer kastruimte inneemt.

De His & Hers Collection is verkrijgbaar vanaf 16 september, lacollection.be

2—Gams Note

Minder bekend dan de modeweek van Milaan is Altaroma in hoofdstad Rome. Enkele maanden geleden presenteerde het jonge label Gams Note er zijn eerste duurzame mannencollectie die volledig in Italië wordt gemaakt van de stofoverschotten van high-end Europese fabrikanten. Het label wil seizoenloze kleding ontwerpen in kleine aantallen, die bovendien voor verschillende gelegenheden gedragen kunnen worden. De grootste inspiratie voor hun eerste collectie is het mannenuniform, specifieker nog dat van scouting, wat zich vertaalt in hemden met patches, sjaaltjes en losse beige shorts.

gamsnote.com

3—Royal Denim Division

Het Deense modebedrijf Bestseller, bekend van merken als Vero Moda, Only en Jack & Jones, lanceert een nieuw label voor heren: R.D.D. of Royal Denim Division. De collectie combineert een ruime selectie jeans in eenvoudige kleuren en zwaardere, exclusievere materialen met tijdloze, klassieke ontwerpen. “Stijlen om langer mee te gaan, zonder in te boeten aan kwaliteit, details of de laatste trends op de markt”, zo zegt het merk. R.D.D. zal beschikbaar zijn in de online en fysieke winkels van Jack & Jones en in een selectie multimerkenwinkels wereldwijd.

jackjones.com