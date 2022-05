Het Belgische handtassenmerk Awardt liet chef Maarten Van Essche van het Mechelse restaurant Magma zijn eigen tas ontwerpen. Het resultaat is een stijlvolle totebag uit ecologisch leer, die voor de chef in de eerste plaats praktisch moest zijn.

Hoe belandt een chef bij een handtassentabel als Awardt?

“De samenwerking begon toen ontwerpster Els Van den Berghen van Awardt me vroeg of ik geen model wilde zijn voor haar handtassenlijn. Omdat ik zelf al lang zat te broeden op het idee om mijn eigen tas te ontwerpen, heb ik haar op mijn beurt die vraag gesteld. De inspiratie kwam van een dunne katoenen tas die ik ooit ergens gratis gekregen had. We hebben samen gekeken hoe we deze vorm konden vertalen naar een degelijk en duurzaam ontwerp. Het resultaat is een tas met een diagonale lus waardoor je hem gemakkelijk over je schouder kunt dragen, zelfs op de fiets.”

De tas is gemaakt van ecoleer. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jou?

“Ik draag alleen dingen waar ik achter sta. Omdat ik heel erg bezig ben met zo duurzaam mogelijk leven, van mijn kleren tot mijn restaurant, wilde ik dat graag doortrekken in dit ontwerp. Ik wilde bekijken vanwaar het leer zou komen, hoe het tot stand komt, en vroeg me af waarom we niet voor vegan leer zouden gaan. Uiteindelijk bleek appelleer voor ons niet de juiste keuze omdat daar ook plastic in verwerkt is. Toen hebben we beslist om de tas in ecologisch leer uit Duitsland te maken, een afvalproduct van de vleesindustrie, chloorvrij gelooid en natuurlijk gekleurd. Als ik dan toch zelf een tas zou maken, wilde ik het zo juist mogelijk doen.”

Er passen minstens drie flessen wijn in, stelt het persbericht. Dat is een bijzondere maateenheid.

(lacht) “In de tas past een laptop, wat qua breedte overeenstemt met drie flessen wijn. Zo kun je de tas gewoon aanhouden tijdens het winkelen. Hij is als een verlengstuk van jezelf, je moet immers altijd wel iets meenemen. Hij is groot genoeg om er allerlei dingen in weg te stoppen, maar bijna onzichtbaar wanneer hij leeg is. Het is in de eerste plaats een tas voor mannen en vrouwen die het praktische graag ook esthetisch houden.”