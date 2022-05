Ma mère du nord**

Een gekoesterde herinnering uit mijn jeugd is de sfeer van de restaurants op de zeedijk aan onze kust. Overvolle tafels met jong en oud, te vlotte kelners en vis en ander lekkers in overvloed. De liefde voor wat de zee te bieden heeft, heeft me toen te pakken gekregen. Eenzelfde herinnering moet in de hoofden van Olivier Degroote en Leen Maenhout gezeten hebben. Zij hadden lange tijd Quatre Mains in Brugge, maar waren er na de pandemie wel klaar mee. Maar omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, openden ze onlangs een pop-up fishbar in de veranda van hotel Portinari. Uit liefde voor de Noordzee en met hun maman in gedachte.

De ovenverse madeleines, luchtig en weelderig tegelijk, verdwijnen in een oogwenk

Een prima negroni met een portie beetgare wulken en een pittige dipsaus: er zijn slechtere manieren om de avond te beginnen. Voeg daar nog een kraakvers oestertje en wat huisgemaakte vissalade met brood aan toe en mijn kindertijd is plots heel dichtbij. Ook de sfeer en de energie op de vloer lijken weggeplukt te zijn van de zeedijk in het hoogseizoen. We zitten hier dan ook aan ’t Zand natuurlijk. Minder authentiek zijn de garnaalkroketten. Met gefrituurde peterselie en citroen, maar verder flets van smaak. Jammer. De hoofdgerechten zijn van hetzelfde allooi. Op mijn bord zijn zowel de tarbot als de asperges overgaar en was de pepermolen duidelijk over z’n toeren. De ‘smeus royale’, aardappelpuree met karnemelk en kabeljauw, van mijn gezelschap wordt eveneens lauw ontvangen. Afsmaken blijkt eens te meer een moeilijk metier te zijn. De bediening blijft ondertussen wel helemaal op smaak. Misschien is het weer die nostalgie, maar de West-Vlaamse stijl en schwung blijven bijzonder.

Héél even overwegen we de dessertkaart aan ons voorbij te laten gaan, maar dan passeren er plots ovenverse madeleines. Die mogen altijd aanschuiven en samen met een crème brûlée staan ze snel op onze tafel. Nog dampend in hun vorm, met een beetje poedersuiker, luchtig en weelderig tegelijk, verdwenen in een oogwenk. De keurig gekaramelliseerde crème is trouwens ook spot-on en geen lang leven beschoren.

Ma mère du nord is nog de hele zomer geopend. Tijd genoeg voor de chef om de puntjes op de i te zetten, tijd genoeg voor ons om nog eens aan te schuiven.

* MATIG, ** CORRECT, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** AANRADER, DE OMWEG WAARD