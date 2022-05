Logeren bij oma

Botergele muren, bloemetjesgordijnen en roze lampenkappen gemixt met industriële badkamers of moderne kunstwerken: oma’s interieurboek krijgt een make-over. Deze vier hotels zetten de trend.

Airbnb riep recent ‘grandmillennial’ uit tot een van dé trends van 2022. Grandmillennial is een porte-manteau voor ‘grandma’ en ‘millennial’ en een populaire hashtag op social media, net als het gelijkaardige #grannychic. In het DNA van de stijl zitten florale motieven, mix-and-match prints en veel kleuren van vroeger, zoals olijfgroen of botergeel. Objecten die weer van de zolder mogen, zijn blauw-wit porselein, plissé lampenkapjes, beddengoed met ruches en de tafelrok, liefst gecombineerd met visgraatparket of een kamerbreed tapijt.

Als hotels of vakantieverblijven plots overal ter wereld eenzelfde stijl delen, is de trend een feit. Want op vakantie doen we inspiratie op die we vervolgens vertalen in onze huiskamers. Hét geheim van granny chic zit in de mix. Nostalgie mag dan de toon zetten, de look is niet ouderwets. Haal de oude kantjes eraf door te combineren met hedendaagse kunst of een modern meubelstuk. Er bestaat geen draaiboek voor granny chic, de ‘jongere’ stijlelementen kies je zelf. Helemaal op eigen oudje.

Saint James – Parijs, Frankrijk

Wat & waar? Iconisch hôtel particulier in het hart van Parijs. In 1892 woonde Louis Adolphe Thiers hier en een eeuw later was er de Saint James Club of Paris, een gentlemen’s club naar Londens voorbeeld.

Granny chic? Het Saint James zwaaide vorig jaar de poort open na een renovatie door de Franse interieurster Laura Gonzalez. Ze verweeft romantiek met poëzie en neoclassicisme en werkte voor de renovatie samen met prestigieuze Franse namen zoals Le Manach (kussens en gordijnen), Patrice Dangel (luchters) en Jean Roger (vazen en muurkunst in keramiek). Andere klassiekers in het hotel zoals de spiegelkasten van Andrée Putman uit 1987 bleven bewaard.

Eigen twist? Art-nouveaubloemmotieven, Grieks-Romeinse sculpturen en 19de-eeuwse chinoiserie: Gonzalez beheerst de kunst van het mixen als geen ander. Ze brengt met een verrassend eclecticisme schwung in het erfgoed.

Opvallend detail? Eind dit jaar worden de laatste renovaties onthuld: slaapkamers met eigen serre.

Gevoel als je de deur opent? Het muziekstuk Claire de Lune van Claude Debussy vat het goed samen.

saint-james-paris.com

Millars by the lake – Quinninup, Australië

Wat & waar? Tijdens de coronapandemie renoveerden Australiërs Andrew en Jade Just een cottage in de bossen van Quinninup in Zuidwest-Australië. De hut maakt deel uit van een historische houtzagerij en molensite uit 1944, omgeven door een bos met reuzenbomen die ongeveer even oud zijn. De rode buitentint is de originele kleur van toen.

Granny chic? De slaapkamer is geschilderd in Dulux Hog Bristle Quarter, een warm wit met beige ondertoon. Ook textiel en kunstwerken hebben zachte kleuren: muted green, beige of lichtbruin. De witte wandlampen met plissé kapje zijn van Ikea (årstid). Bijna alle stoelen en muurdecoratie zijn tweehandsvondsten, het glas-in-lood keukenraam komt van een sloperij.

Eigen twist? Buiten staat een bad, de perfecte plek om sterren te kijken. Het hedendaagse model van het Australische merk Decina kreeg een regenbestendige verflaag en een koperen kraan voor een ouderwetse look.

Gevoel als je de deur opent? “We mikten op de kalmte die je ervaart als je tussen de bejaarde bomen wandelt”, vertelt Jade.

inspiratie? Die haalde Jade vooral uit The Little Book of Hygge, de bestseller uit 2016 over de Deense filosofie rond gezelligheid in huis.

millarsbythelake.com

The Colony Hotel – Palm Beach, Verenigde Staten

Wat & waar? Het meest roze hotel op Palm Beach in Florida. The Colony werd gebouwd in 1947 en is genoemd naar zijn ‘colonial’ stijl van architectuur.

Granny chic? De grande dame van Palm Beach ging vorig jaar opnieuw open na een make-over door de Amerikaanse designstudio Kemble Interiors. De blinkende salontafels zijn van The Lacquer Company en de bloemetjesgordijnen van Colefax and Fowler. The Colony vroeg tegelijk aan Aerin Lauder om Villa Jasmine in te richten, een vakantieverblijf op het domein. De kleindochter van Estée Lauder staat in Amerika vooral bekend om haar eigen merk Aerin, dat onder meer rotan zetels, barokke luchters, witte schelpen, gouden geurkaarsen en glimmende fotolijsten verkoopt. Very granny en allemaal terug te vinden in Villa Jasmine, tot en met teddyberen op bed.

Millars by the lake © GF

Opvallend detail? Blikvanger in de lobby is het behangpapier met plantmotieven en jungle vibes van de Gournay, de Britse specialist in handgeschilderd behangapier.

Inspiratie? Geef ‘old Florida interior’ in op Pinterest en je bent vertrokken. Aerin Lauder schreef over de populaire stijl ook het boek Palm Beach.

thecolonypalmbeach.com

Motto – Wenen, Oostenrijk

Wat & waar? Hotel van het moment in Wenen, nog maar enkele maanden open. Vroeger huisde hier Hotel Kummer, waar schilders, schrijvers, acteurs en muzikanten elkaar ontmoetten voor koffie en viennoiserie. Het boek Hotel New Hampshire van John Irving speelt zich af in Hotel Kummer.

Granny chic? Visgraatparket, roze lampenkappen en kussens met franjes, porseleinen stopcontacten, plantenbehang en koperen deurklinken: alle klassiekers recht uit oma’s interieurboek. Het merendeel van de objecten werd op maat ontworpen door het Weense bureau Arkan Zeytinoglu Architects, maar sommige stukken zoals de kristallen kroonluchters zijn authentiek vintage en komen uit het Parijse hotel Ritz. Creative director Bernd Schlacher kocht ze vorig jaar op een veiling. Vienna meets Paris.

Eigen twist? Hoe mix je de jaren 20 met hedendaagse industrial chic? Inspiratie vind je in de kamers van hotel MOTTO. Funky tegels, vrolijke tapijten en stalen badkamerramen geven oma’s stijl de nodige revamp.

Opvallend detail? De ouderwetse minibar, waar flessen gin, vodka & co. casual wachten om geshaket te worden.

hotelmotto.at

The Colony Hotel © Brantley Photography 2020

Motto © Oliver Jiszda