Van Seoel tot Londen en van het voetbalstadion van München tot onze eigen Cinquantenaire, na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari, draaide men overal ter wereld blauwe en gele lampen in om bekende gebouwen in de Oekraïense kleuren op te lichten als teken van steun en als protest tegen de inval.

Holmenkollen, Oslo © NTB/AFP via Getty Images

Vissersbastion, Boedapest © AFP via Getty Images

Palazzo Marino, Milaan © NurPhoto via Getty Images

Eiffeltoren, Parijs © AFP via Getty Images

Dongdaemun, Seoel © Anadolu Agency via Getty Images

Stadsbrug, Kampen © Getty Images / Sjoerd van der Wa

Colosseum, Rome © Anadolu Agency via Getty Images

Tokyo Metropolitan Government Building, Tokio © AFP via Getty Images

Sydney Opera House, Sydney © Fairfax Media

London Eye, Londen © Getty Images

Empire State Building, New York © Corbis via Getty Images

Stadhuis, Irvine (Californië) © MediaNews Group via Getty Images

Stadhuis, São Paulo © NurPhoto via Getty Images

Sontbrug tussen Zweden en Denemarken © Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima