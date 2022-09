Leve de lunch

Eerherstel voor het middagmaal.

Wat gaan we eten vandaag? Hoewel het een vraag is die dagelijks in ontelbare huishoudens valt, doelen we zelden op de lunch. Het is misschien wel de meest stiefmoederlijk behandelde maaltijd van de dag, een extraatje waar te weinig tijd voor wordt uitgetrokken. Dat is niet verwonderlijk, gezien de lange periode van thuiswerken waarin we de middag in ons eentje moesten overbruggen. Een snelle hap en weer aan het werk.

Toen de kantoren weer volliepen, waren wij vast niet de enigen die beseften hoe erg we het sociale aspect van lunchen hadden gemist. Het is een moment van ademhalen en praten over dat ene tv-programma dat iedereen bekeek, van ideeën uitwisselen en ongeforceerde smalltalk. Er is een reden waarom de zakenlunch gedurende lange tijd zoveel succes boekte: het is niet alleen efficiënte tijdbesteding, maar ook een manier om even bij te praten wanneer alle zaken zijn afgehandeld.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat een degelijke lunch geen vanzelfsprekendheid is, maar een maaltijd waar je de nodige energie in moet steken. Steeds meer kookboeken raden dan ook aan om de restjes van een huisbereide maaltijd in een lunchbox te steken of zelfs speciaal voor de lunch ’s avonds of ’s ochtends nog even in je keuken te duiken. Kwestie van niet elke dag boterhammen te eten, of een te dure of ongezonde maaltijd op je werk te moeten nuttigen.

Voor wie toch even nood heeft aan wat rust, is het misschien een ideaal moment om alleen uit eten te gaan. De drempel om solo op restaurant te zitten is ’s middags voor velen lager dan ’s avonds. Er is dus simpelweg geen excuus meer om geen tijd uit te trekken voor een goede lunch.

Dus: wat eten we vanmiddag?