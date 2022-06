Lekker onderweg

Gedaan met koelbox en knapzak meezeulen op die zomerse wandeling: overal duiken leuke en smakelijke picknickformules op. Laat je lunch leveren in de heide, haal een mand vol streeklekkers op in de hoeve of reserveer een gedekte picknicktafel langs het water.

1—Picknick op de hei, Kalmthout

Wat & waar: Grenspark Kalmthoutse Heide telt meer dan 25 bewegwijzerde wandelpaden, variërend van 1,7 tot 24 kilometer. Je drapeert je picknicklaken er langs vennen, op zandduinen of onder dennenbomen. Een picknick kun je laten leveren door Piknikfabrik op vijf mogelijke locaties langs de wandel- en fietspaden van het natuurgebied. Op de locatie naar keuze vind je een afgesloten box die je met een code opent. Nadien wordt de picknickbox ook weer opgepikt. Verzamel je f(r)amily voor dit openluchtetentje, Piknikfabrik levert vanaf acht personen.

© SVETLANA KUZNETSOVA FOR UNSPLASH

Paars tapijt: aan het einde van de zomer, tussen half augustus en half september, kleuren de bloemetjes van de struikhei de heide om tot een paars landschap.

Goed doel: per verkochte picknick wordt 2,5 euro (kinderen 1 euro) gedoneerd aan het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Picknickpakketten starten vanaf 25 euro p.p. of 14 euro per kind, picknick-deken inbegrepen, piknikfabrik.be

2—Volg de rivier, Deinze

Wat & waar: in Deinze rijgt een meanderende Leie de idyllische plekjes aan elkaar. Combineer een wandeling met een Leiepicknick: bij Foodbart kun je een rijkelijk gevulde picknickmand bestellen en afhalen. Bart vult de mand met allerlei lekkers zoals verse dips, frisse salades en tasty wraps. Je kunt er ook een tandem, picknickzeil, klaptafel met twee stoeltjes of een bolderkar reserveren. Mag het meer zijn? Dan kies je voor een gedekte en gevulde picknicktafel op de Maaigemdijk, een magische plek langs de Leie.

Dubbel bubbels: naast een klein flesje cava krijg je ook een bellenblazer mee. Nostalgie en leuke foto’s verzekerd!

Leiespots: de favoriete groene plekjes van Foodbart zijn de Leieboorden aan het Sint-Poppoplein, de Leiearm aan de Sint-Martinuskerk, het groendomein de Brielmeersen en het Kaandelpark.

Vanaf 59 euro heb je een picknickmand voor twee, picknickzeil, klaptafel en stoelen krijg je gratis mee (de waarborg bedraagt 50 euro), leiepicknick.be

3—cultuur & Fruit, HASPENGOUW

Wat & waar: in fruitig Haspengouw wandel en fiets je door uitgestrekte heuvellandschappen en langs talrijke boomgaarden. In Borgloon, vlak bij de bekende doorkijkkerk Reading between the Lines van Gijs Van Vaerenbergh, ligt een grote speelboomgaard met meerdere picknickplekken. Laat er via Picknickpoint een mand vol dagverse lokale knabbels leveren en smul er tussen de heuvels en boomgaarden.

Kinderplezier: de jongsten kunnen zich ondertussen uitleven op de originele speelelementen.

Siësta: de reuzegrote hangmat vraagt om een dutje. Kwestie van eerst je maaltijd wat te verteren om daarna verder te wandelen.

Voor een picknickbox voor twee betaal je 45 euro, picknickpoint.be/picknickpoint/limburg/picknicken/doorkijkkerkje-borgloon

4—Land van Streuvels, Tiegem

Wat & waar: midden in het groene wandel- en fietsparadijs ‘Land van Streuvels’ in Tiegem ligt Achiel en Hector. De eigenaars van deze koffie- en theeschuur stippelden een aantal wandelroutes uit die je meenemen door het glooiende landschap tussen Leie en Schelde. Op zeven verschillende knooppunten kun je (op bestelling) een picknick laten leveren. Na de picknick mag je de box gewoon achterlaten.

Met uitzicht: de wandelroutes, variërend van 2 tot 23 kilometer, nemen je mee langs idyllische picknickplekken in het bos, langs fruitbomen of in het veld. Jij kiest waar je smikkelt van je belegde ovenkoek.

Diertjes aaien: picknicken kan ook in de ruime tuin van Achiel en Hector. De aaibare dieren van de kinderboerderij lokken ongetwijfeld vreugdekreetjes uit bij de jongste stappers.

Een picknick heb je voor 20 euro p.p., 13 euro voor kinderen, achielenhector.be

5—Bospicknick, Herselt

Wat & waar: het wandelnetwerk De Merode strekt zich uit over Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Goed voor meer dan zevenhonderd kilometer wandelplezier. In Herselt in de Antwerpse Kempen vind je het Provinciaal Groendomein Hertberg. Een eindeloos gebied van bos en natuur waardoor wandelknooppuntnetwerk De Merode loopt. Op bestelling levert Dagbreek een mand vol streeklekkers op twee plekken in het groendomein. Je bestelt de picknick, zegt waar en wanneer je die geleverd wilt hebben en zij doen de rest.

Verborgen plek: vlak bij de parking tegenover Mie Maan, een van de twee mogelijke leverlocaties, ligt een speelbos. Daar vind je een rustige picknickplek verborgen onder de naaldbomen.

Meer wandelen: Dagbreek levert ook op enkele andere natuurplekken in Westerlo en Tongerlo, meer info op de website.

70 euro voor een romantische picknick voor twee, vanaf vier personen betaal je 24 euro p.p., kinderen betalen 12 euro, dagbreek.be

6—Vogelspotten, Zoutleeuw

Wat & waar: metershoog riet, vlonderpaden en een waterplas vol leven, je vindt het in provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Een betoverend waterlandschap dat voor een instant vakantiegevoel zorgt. Door het domein lopen vijf natuurwandelingen. Onderweg observeer je vogels vanuit uitkijktorens of vogelkijkhutten en ontdek je leuke picknickplaatsen. Een mand vol versnaperingen kun je bestellen via Picknickpoint. De picknick wordt dan geleverd aan de parking van Het Vinne. Daarna is het aan jou om je favoriete plekje uit te kiezen. Een rustige picknick tussen het groen of liever in de buurt van de Vinnehoeve?

© JOJO YUEN FOR UNSPLASH

Vogelen: het natuurlijke binnenmeer is een paradijs voor vogelliefhebbers. Neem je verrekijker mee voor uren vogelplezier.

Kindvriendelijk: met een speelbos, zintuig-beleefpad, ezelboerderij en geocaching biedt dit natuurdomein ook voor de jongsten heel wat leuks.

Een picknickbox voor 2 personen kost 45 euro, https://picknickpoint.be/picknickpoint/vl-br/picknicken/het-vinne/

7—Picknick in de Sahara, Lommel

Wat & waar: in de Lommelse Sahara wandel je door zandvlaktes en over duinen, langs helderblauwe meertjes en door schaduwrijke naald- en loofbossen. Het enorme woestijnlandschap is de setting voor een unieke picknickervaring. Een box vol lekkernijen kun je bestellen en afhalen bij Ingebakken in Peer (op een kleine twintig minuten rijden van de Sahara). Spreid je picknicklaken uit in het zand of kies voor een tafel langs een van de wandelroutes.

Van de grond: of wat dacht je van een picknick op de dertig meter hoge uitkijktoren?

Speelbos: volg je de blauwe wandelroute, dan kom je door het speelbos. Er staan daar enkele picknicktafels met grote speelborden.

25 euro p.p. (min. 2 personen) voor een picknick, ingebakken.be