Kunstzomer

5 expo’s en kunstenfestivals in Vlaanderen en Brussel om in je agenda te noteren.

1—. Tiff 2022

Wat? België bulkt van het talent en dat wil het Antwerpse FOMU in de kijker zetten. Elk jaar selecteert het fotografiemuseum tien beloftevolle artiesten die in België wonen of werken. Twaalf maanden lang werken ze intensief toe naar een groepstentoonstelling. Jouw kans om de talenten te ontdekken voor hun grote doorbraak.

Waar? Waalsekaai 47, Antwerpen

Wanneer? Nog tot 28 augustus

fomu.be

2—Here we are!

Wat? Mag het wat verder zijn? In een expo van het Vitra Design Museum in de Rotterdamse Kunsthal wordt teruggeblikt op de creaties van vrouwelijke designers tussen 1900 en nu. Naast klinkende namen als Charlotte Perriand en Lina Bo Bardi kent de geschiedenis nog veel andere getalenteerde vrouwelijke meubelmakers, keramisten en ontwerpers.

Waar? Museumpark, Westzeedijk 341, Rotterdam

Wanneer? Nog tot 30 oktober

kunsthal.nl

3—Architecture for the People

Wat? Ook cultuursite C-Mine blaast nieuw leven in een expo van het Vitra Design Museum. In 2019 pakte het museum uit met de eerste internationale retrospectieve over de Indiase architect Balkrishna Doshi. Verdiep je in het werk van de met een Pritzker Prize gelauwerde architect, een Indiase pionier.

Waar? C-Mine 10, Genk

Wanneer? Van 2 juli tot 6 november

c-mine.be

4—Kidorama

Wat? Voor ontwerpers is de wereld van kindermode één grote speeltuin. Het Mode & Kant Museum blikt terug op tweehonderd jaar kinderkleding, en welke veranderingen die sinds 1820 heeft doorgemaakt op het vlak van creativiteit, inclusiviteit en duurzaamheid. Je kind (tot 18 jaar) neem je alvast gratis mee.

Waar? Violetstraat 12, Brussel

Wanneer? Van 8 juli tot 5 maart

fashionandlace-museum.brussels

5—Antwerp Queer Arts Festival

Wat? Enkele dagen voor de Antwerp Pride gaat ook dit queer kunstenfestival weer van start in de koekenstad. Gedurende drie weekends ontdek je het werk van lgbtq+-artiesten die gender- en seksuele diversiteit vieren aan de hand van performances, kunstinstallaties, films en andere culturele activiteiten.

Waar? Op verschillende locaties in Antwerpen

Wanneer? Van 5 tot 28 augustus

queerarts.be

2. Patricia Urquiola, Shimmer, 2019. © Vitra Design Museum, foto: Andreas Sütterlin

3. Sangath van B.V. Doshi. © GF / doshi sangath

4. Cos I Said So van Annick Strynckx © annick strynckx