Kunst aan de arm

Sinds vorige week ligt de vierde Artycapucines Collection van Louis Vuitton in de winkel. Zes internationale artiesten transformeerden de handtas, genoemd naar de Rue Neuve-des-Capucines waar Louis Vuitton in 1854 zijn eerste winkel opende, tot een draagbaar kunstwerkje. Een van hen is de Fransman Daniel Buren, bekend van onder andere Les Deux Plateaux in het Parijse Palais-Royal en de zopas onthulde installatie in het station van Luik-Guillemins. Net zoals in zijn kunst speelt Buren voor de Capucines met dubbelzijdig design en kenmerkende zwart-witstrepen.

louisvuitton.com