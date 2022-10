Ook al is de kroket geen uitvinding van bij ons, ze behoort ondertussen wel helemaal tot onze landelijke culinaire canon. Daar waren de vrienden Alex en Antoine, collega’s bij restaurant Jules & Charles, het ook over eens. Toen ze hoorden over een wedstrijd voor de beste garnaalkroket van Brussel, besloten ze meteen deel te nemen. De wedstrijd wonnen ze niet, maar de passie voor de perfecte kroket bleef wel hangen. Samen besloten ze een eigen eetplek te openen waar de kroket een centrale rol zou krijgen: Kroket was de enige logische naam die boven de deur kon hangen.

Op deze prachtige nazomeravond nemen we uiteraard graag plaats op het terras, nu het nog een laatste keer kan. De opzet van Kroket is heerlijk eenvoudig. Bij het aperitief of als voorgerecht neem je een of meerdere kroketjes om erna een dagschotel, een burger of een broodje kroket te nemen. Gedwee volgen we de raad van onze gastheer op en bestellen meteen een handvol verschillende kroketjes. Dat blijkt minder evident dan verhoopt: het aangegeven aanbod komt niet helemaal overeen met het feitelijke beschikbare aanbod. Flexibel als we zijn passen we onze bestelling snel aan en genieten alvast van een glas rode wijn in de laatste zon.

Al snel belandt een groot bord met 4 stevige kroketten op tafel met de typische peterselie en citroen. Uiteraard, het kan moeilijk anders, zijn de kroketten heel degelijk bereid: donker gebakken, een stevige krokante korst en een licht baveuse vulling die jammer genoeg bij garnalen en rundvlees niet helemaal warm is. Lekker zijn ze gelukkig wel: vooral de chorizo met kokkels is zo perfect op smaak dat we ’m nog een keer bestellen. Even zijn we zo gefocust op onze kroketervaring, dat we opschrikken als de hoofdgerechten op tafel komen. Mijn pulled pork bun met pepers en gesmolten kaas is best prima, maar vooral het broodje gepaneerde kip met kimchi van mijn tafelgenoot is onwerelds lekker: krokante korst, sappige kip en juist genoeg toppings. Ook de bijbehorende frieten verdienen een pluim: vers gemaakt, juist gebakken en vooral vol smaak. Als wat later de rekening wordt gepresenteerd, blijkt die bijzonder billijk te zijn. Smakelijk eten in een fijn kader en voor een scherpe prijs: meer hoeft het niet te zijn.

© facebook.com/kroket.bxl

Waar Rue Caroly 37, 1050 Elsene. Type keuken Gezellige buurtresto met veel kroketten en ander streetfood. Sfeer en geluid Laagdrempelig eethuis met tof terras en fijne muziek. Prijs Kroketten vanaf 5 euro, hoofdgerechten vanaf 14 euro. * NEE, BEDANKT ** KAN BETER *** POSITIEVE BELEVENIS **** AANRADER ***** DE OMWEG WAARD