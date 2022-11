Ik heb sumak, za’atar en harissa in de keukenkast staan, maar (nog) geen kookboek van Ottolenghi. Dat is tegelijkertijd een raadsel en een wonder, want ik ging wel al in een van z’n restaurants in Londen dineren, wat me trouwens uitstekend beviel, én ik ben een liefhebber van kookboeken. Ik kan op een luie zondag uren in mijn behoorlijk uitgebreide collectie snuisteren op zoek naar het ideale gerecht. Bladzijde na bladzijde en boek na boek groeien de ideeën, de goesting én de honger.

Een van mijn favoriete kookboeken is Bijzonder simpel van Alison Roman. Ze is de culinaire columniste van The New York Times en houdt van koken zonder poeha. Dat is wellicht de reden waarom dit boek mijn ding is. Ik kook heel graag, maar mijn gerechten zijn zelden een streling voor het oog. Bijzonder simpel staat boordevol verrukkelijke gerechten, niet bedoeld om mee uit te pakken op sociale media, wel om je gezelschap met verrassende smaken te imponeren. Het nieuwste boek van Ottolenghi Test Kitchen: Extra lekker hoort thuis in die categorie. Het belooft smaakvolle, doordeweekse gerechten met net dat ietsje extra. Ik ga alvast aan de slag met het gerecht op pagina 54, en wie weet voeg ik een allereerste Ottolenghi-kookboek toe aan mijn collectie.