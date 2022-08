Koeketiene

“In elke oudere zit een jongere verborgen, die zich afvraagt wat er in godsnaam is gebeurd”

Jean-Paul Mulders over oude matrassen en jonge veulens.

Ze hebben een nieuwe matras geleverd, maar de oude moeten we zelf naar het containerpark brengen. “Jij zal daar wel weer iemand kennen”, zegt mijn dochter van vijftien onderweg. De vorige keer kwamen we er Els tegen, met wie ik op kot heb gezeten. Mijn dochter denkt nu blijkbaar dat mijn kennissen voornamelijk rondscharrelen tussen containers met snoeihout en steenpuin.

“Je loopt er wel nogal schaars gekleed bij”, zeg ik als ik een werknemer van het containerpark naar haar hoor fluiten en hem het boze oog heb toegeworpen.

Ze kijkt alsof ze het in Keulen hoort donderen. “Komaan,” rolt ze met haar ogen, “dit is toch gewoon een short en een topje?”

“Een naveltruitje”, corrigeer ik. Het woord croptop doet mij altijd aan een slasoort denken.

Mannen houden van seksbommen, behalve als het gaat om hun dochters. “Hij moet daarom niet naar je fluiten”, geef ik toe. “Maar je loopt toch ook niet door een achterbuurt met een portefeuille die half uit je broekzak bungelt?”

“Dat is erg unwoke”, vindt mijn dochter. Ik antwoord dat het wel de echte wereld is. Onlangs werd het houdertje gejat waarmee ik mijn telefoon aan mijn fietsstuur kon klemmen. Ik wou een route invoeren en merkte dat het foetsie was. Als ze een gadget van vijf euro al niet met rust kunnen laten, hoe zou ik onbekenden dan vertrouwen met mijn nageslacht?

Ze zegt dat ze onlangs werd aangesproken toen ze haar oortje had laten vallen. “Een man vroeg of hij kon helpen zoeken.”

“Dat overkomt mij nooit”, zucht ik. “Als ik iets verlies, krijgt niemand het in zijn hoofd mij te hulp te schieten.”

“Het was wel een creep”, troost ze. “Iemand van jouw leeftijd”, voegt ze er nonchalant aan toe.

“Dat zijn ook mensen met gevoelens en dromen”, verdedig ik mijn leeftijdgenoten. “Vroeger dacht ik zoals jij: wie boven de dertig is, verlangt er alleen nog naar het gras te maaien of taarten te bakken. Maar zo werkt het dus niet; je wordt niet op slag een fossiel. Hoe zeggen ze dat weer? In elke oudere zit een jongere verborgen, die zich afvraagt wat er in godsnaam is gebeurd.

Ons gesprek dwaalt af naar Els van Doesburg en Peter De Roover. Mijn dochter zegt dat zij dat fout vindt, koppels waarbij het leeftijdsverschil groot is.

“Dan zijn wij ook fout,” stel ik vast, “we hadden niet bestaan zonder zo’n leeftijdsverschil.”

Mijn vader was vijfenvijftig toen ik werd geboren, mijn moeder vierentwintig. Vroeger werd ik daarover opgebeld door kranten en tijdschriften. Gelukkig stelt Herman Brusselmans het record nu scherper met zijn koeketiene – zoals een kennis van mij haar bestempelde. Blijkbaar is een relatie met een oudere man voor een vrouw voldoende om koeketiene genoemd te mogen worden. We zijn inclusief voor alles, maar met leeftijd mag schaamteloos geginnegapt worden.

Achteraan in het park vinden we de container voor oude matrassen. Er liggen er al een tiental in, de ene onbevlekter dan de andere. “Best wel tragisch”, zeg ik. “Op die matrassen is er gedroomd en bemind, maar nu worden ze zonder pardon bij het afval gekieperd.”

“Het gaat om pocketveren en koudschuim”, antwoordt mijn dochter. “Jij bent veel te romantisch.”