Knapperige witloofsalade met mandarijn en kaki

Salades zijn een prima side dish. Klassiek is de groene salade met citrusdressing en noten. Maar het mag ook iets meer zijn. Culinair journaliste Barbara Serulus bracht vorig jaar samen met Johanna Goyvaerts en Tine Lejeune het mooie kookboek Diner uit, met daarin twaalf handleidingen voor twaalf fijne diners. Eentje was een kaastafel, waarbij de originele salades, een aperitief met rauwkost en een chutney voor de nodige groenten en frisheid zorgden.

Voor 4 personen als bijgerecht

3 stronken grondwitloof

2 onbespoten mandarijnen

1 kakivrucht

Olijfolie

Zwarte peper en grof zout

1. Rasp de schil van de mandarijnen en zet opzij. Trek de blaadjes van het witloof en leg op een schaal of groot bord. Knijp er het sap van een halve mandarijn over uit. Hussel door elkaar.

2. Pel de rest van de mandarijnen en snijd in schijfjes. Snijd ook de kakivrucht in schijfjes. Verdeel over, tussen en onder het witloof. Besprenkel alles met olijfolie. Werk af met grof zout, enkele draaien van de pepermolen en de geraspte mandarijnschil.