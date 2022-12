Kip met morieljes en gele wijn

Kunnen we ontsnappen aan de seizoenen? Soms wel. Gedroogde morieljes bijvoorbeeld hebben twee grote voordelen: geen risico op giftigheid en geen vervelend schoonmaakwerk. En dan is er nog een reden om deze lentezwam ook buiten het voorjaar te gebruiken: hij is gewoon lekker, bijvoorbeeld in deze smakelijke kipschotel.

Voor 4 personen:

1 kip van goede kwaliteit (type Coq des Prés)

40 g gedroogde morieljes

5 sjalotten

3 hele teentjes knoflook

1 el bloem

30 cl gele wijn uit de Jura

20 cl kippenbouillon

1 kruidentuiltje

30 cl vloeibare room

50 g boter

Olie

Peper en zout

1. Vraag aan de slager om de kip in 8 stukken te snijden.

2. Laat de morieljes 10 minuten weken in een kom met warm water. Giet het water na 5 minuten weg. Laat opnieuw gedurende 5 minuten weken in warm water.

3. Pel en snipper de sjalotjes fijn. Pel de knoflook.

4. Bak de kip in een mengsel van boter en olijfolie in een braadpan. Voeg zodra de kip mooi bruin is de sjalotten, de morieljes en de knoflook toe. Meng met een lepel. Haal de kip er na enkele minuten uit en verwijder zoveel mogelijk het vel (voor zover mogelijk ook het vel van de vleugels).

5. Doe de kip weer in de braadpan. Voeg de bloem, gele wijn en kippenbouillon toe.

6. Doe dan de knoflook en het kruidentuiltje erbij en laat gedurende 45 minuten garen op laag vuur (zonder deksel).

7. Voeg na 45 minuten de vloeibare room toe en laat weer 15 minuten garen (of iets langer als je wilt dat de huid volledig loskomt).

8. Proef, breng zo nodig op smaak met peper en zout.

Tip: blijft er nog wat over? Warm de volgende dag op en serveer met verse tagliatelle.

